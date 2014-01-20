T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstiklal savaşı: Özgür internet talebine karşı gaz, cop ve plastik mermi!

Polis, internet düzenlemesi eylemine katılan göstericilere müdahalesinde 3 kişiyi gözaltına aldı, bir eylemcinin gözüne plastik mermi isabet etti

20 Ocak 2014 00:15

Sansür tartışmasını da beraberinde getiren, Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı sosyal medya üzerinden #internetimedokunma ve #18Ocak18DeSokaklara etiketleriyle örgütlenen gruplar, dün akşam saat 18.00’de Taksim’de buluştu. 
Ancak gösteride polis, eylemcilere plastik mermi, biber gazı ve TOMA’lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. 
Yaşananları kayda geçiren T24 Video Editörü Fatih Pınar’ın dün, Taksim’de çektiği görüntüler şöyle:
 

 

ETİKETLER

tibinternetyasaklamasansürdnstaksimistiklalgösterieylemprotestopolismüdahale

İlgili Haberler

Özgür internet için İstiklal savaşı; plastik mermi ve gazlı müdahale!

Polis Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde internet düzenlemesi eylemine katılan göstericilere müdahale etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24