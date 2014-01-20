İstiklal savaşı: Özgür internet talebine karşı gaz, cop ve plastik mermi!

Sansür tartışmasını da beraberinde getiren, Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı sosyal medya üzerinden #internetimedokunma ve #18Ocak18DeSokaklara etiketleriyle örgütlenen gruplar, dün akşam saat 18.00’de Taksim’de buluştu.

Ancak gösteride polis, eylemcilere plastik mermi, biber gazı ve TOMA’lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti.

Yaşananları kayda geçiren T24 Video Editörü Fatih Pınar’ın dün, Taksim’de çektiği görüntüler şöyle: