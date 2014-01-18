Özgür internet için İstiklal savaşı; plastik mermi ve gazlı müdahale!

Hükümetin sansür tartışmalarını da beraberinde getiren internet düzenlemesine yönelik Taksim Meydanı’nda düzenlenen gösteride polis, eylemcilere plastik mermi, biber gazı ve TOMA’lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Eyleme katılan yüzlerce kişi Sıraselviler Caddesi üzerinden Cihangir’e doğru kaçarken, polis göstericilere burada da sert bir şekilde müdahale etmeye devam etti. Galatasaray Meydanı'nda 3 kişi gözaltına alındı. Eyleme katılan göstericilerden birinin gözüne plastik mermi isabet ettiği iddia edildi.

Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı sosyal medya üzerinden #internetimedokunma ve #18Ocak18DeSokaklara etiketleriyle örgütlenen gruplar, bu akşam saat 6’da Taksim’de buluşmak için çağrı yaptı.

3 büyük takımın taraftarı da geldi

İstanbul'da polis eylem çağrısına karşı çok geniş güvenlik önlemleri alırken, Taksim Meydanı, Metro çıkışı, Gezi Parkı ve çevresi ile İstiklal Caddesi girişinde çok sayıda çevik kuvvet polisinin konuşlandığı görüldü. Buna karşın aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftar gruplarının da bulunduğu yüzlerce kişi, Tünel ve Galatasaray Lisesi civarında toplandı.

Polis bir araya gelerek meydana yürümek isteyen gruplara engel oldu. İstiklal Caddesi üzerinde bir TOMA ile göstericilere tazyikli su sıkılırken, Sıraselviler Caddesi üzerindeki göstericilere de biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi.

Polis, Cihangir yönüne doğru kaçan göstericilere burada da müdahale etti.

Öte yandan, Galatasaray Meydanı'nda 3 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.Gösterilerde, bir vatandaşın gözüne de plastik mermi isabet etti.

İstiklal Caddesi'ni abluka altına alan polis, Taksim ve Galatasaray yönünde sivil vatandaşların geçişine izin vermedi.

Bu arada, sosyal medya üzerinden Ankara ve İzmir ve Bursa'nın de aralarında olduğu toplam 18 il için eylem çağrısı yapıldı. Ankara Güvenpark, İzmir'de Alsancak ve Bursa'da Heykel Meydanı'nda da gruplar bir araya geldi.