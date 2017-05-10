"İstiklal Caddesi'nin şimdiki hâli bir ucube, yenilenme planında tek bir ağaç bile yok!"

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarına ilişkin olarak, "İstiklal Caddesi’nin 10 yıl önceki hâli kaldırım taşlı, iki tarafı ağaçlı, tramvaylı, dükkânlarla dolu, kalabalık, neşeli. Şimdiki hâli ise bir ucube" dedi.

"İstiklal, yine bir inşaata giriyor. Yani görüntü olarak bir nevi orijinale dönülüyor. Bu iyi haber" diyen Birsel, "Nedense yeni planda eskisinin aksine tek ağaç yok ve yıl sonuna kadar caddede inşaat var, bunlar da kötü haber" ifadesini kullandı.

Birsel'in Hürriyet'te "İstiklal’de, hoop döndük mü ilk senaryoya?" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Son günlerde sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri, İstiklal Caddesi’nin 10 yıl öncesi ve şimdiki hali. 10 yıl öncesi kaldırım taşlı, iki tarafı ağaçlı, tramvaylı, dükkânlarla dolu, kalabalık, neşeli. Şimdiki hali ise bir ucube.

Yıllardır çözülemeyen “Zemine ne döşesek?”sorunu, defalarca yapılan, kırılan, tutmayan taşlar ve final: Boydan boya asfalt dökülmüş, ağaçların tamamı sökülmüş, berbat, tatsız bir cadde!

Dükkânların çoğu kapanmış. Ne pırıltısı ne tarihi ne ağacı ne hareketliliği kalmış.

İstiklal Caddesi’ne bakan bir lisede okumuş, o dönemdeki trafiğe açık halini bilen, üniversite yıllarında bölgenin kafelerle, eğlence mekânlarıyla canlanmasını, sonraki dönemde genişleyip, Asmalımescit’e kadar yayılarak müthiş bir cazibe ve eğlence merkezi haline gelmesini takip eden biriyim.

Yalan Dünya dizisindeki dekorlarımızdan biri de İstiklal Caddesi’ydi. Ama o kaldırım taşlı, tramvaylı, özel günlerde ışıklarla süslenen haliyle. Şimdi olsa yapar mıydık bilmem. Dolayısıyla son aylardaki görüntü beni çok üzüyor.

Ve kaçınılmaz son, İstiklal, yine bir inşaata giriyor! Altyapı çalışmaları olacak, tramvay hattı yeniden yapılacak, caddeye granit taş döşenecek.

Yani görüntü olarak bir nevi orijinale dönülüyor. Bu iyi haber. Nedense yeni planda eskisinin aksine tek ağaç yok ve yıl sonuna kadar caddede inşaat var, bunlar da kötü haber.

İstiklal’de hiç ağaç yok derken, bir de tabii Taksim Meydanı’nın korkunç betondan çöl görüntüsü var ki, ona girmeye kalbim dayanmaz!

Evden fide mide götürüp sağa sola dikesim var yemin ederim.

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