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Yaşam

İstiklal Caddesi'nin sembollerinden Kelebek Korse artık Şişli'de

11 Nisan'da yapılacak açılışa herkes katılabilecek

31 Mart 2016 00:00

Beyoğlu'nun Yeni Borçlar Kanunu nedeniyle kapanan sembol dükkanlarından Kelebek Korse, 11 Nisan'da Şişli'de açılacak.

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, 80 yıldır İstiklal Caddeesi'nde satış yapan Kelebek Korse'nin müşterileri dükkana artık Şişli'deki Baruthane Caddesi'ne gidecek.

Dükkanın sahibi İlya Avramoğlu, 11 Nisan'da yapılacak açılışa herkesin davetli olduğunu söyledi.
 

Kelebek Korse neden kapanmıştı?
 

2012 yılında yürürlüğe giren 1 Temmuz 2014'te uygulamaya sokulan yeniBorçlar Kanunu'na göre, 10 yılını dolduran kiracılar gerekçesiz olarak çıkartılabiliyor.

Mal sahibi kontrat bitiminden üç ay önce ihtarname çekerek tahliye talep edebiliyor. Kiracı buna uymazsa mal sahibi tahliye için dava açıyor.

Kelebek Korse için de hem Yeni Borçlar Kanunu ile tahliye davası hem de kira tespit davası açıldı ve bilirkişi 10 bin lira kira ödemesi görüşünü sundu. 25 metrekarelik dükkanın kira bedeli şu anda 3,500 lira. Dükkan sahibi İlya Avramoğlu, 10 bin lirayı ödeyemeyeceği için dükkanı boşaltma kararı aldı.

Dükkan 9 Aralık’ta kapandı.

Kelebek Korse'nin yeni adresi: Feriköy mahallesi, Baruthane caddesi. 49 E Şişli

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