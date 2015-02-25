İstiklal Caddesi kira artışında dünya ikincisi oldu

Cushman & Wakefield 2014-2015 yılına ilişkin olarak hazırladığı uluslararası kira araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye’den 3 cadde dünyada en çok kira artışının yaşandığı caddeler oldu. Yüzde 27.3 ile İstiklal caddesi dünyada kiraların en çok arttığı ikinci cadde oldu. Dünyada kiraların en çok arttığı bölge ise San Fransisco’daki Union Square oldu.

Yıllık raporda yer alan verilere göre; Üç önemli caddede, yıllık toplam 17 bin 500 metrekarelik işlem gerçekleşti. Abdi İpekçi yüzde 20.9, Bağdat Caddesi yüzde 24.4 ve İstiklal Caddesi yüzde 27.3 ile dünyada en yüksek kira artışlarının yaşandığı 10 cadde arasında yer aldı.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlığı şirketi Cushman & Wakefiled'in yıllık raporuna göre, Türkiye'de A sınıfı ofis arzı yüzde 30.0, kişi başına düşen AVM alanı yüzde 7.0, konut satışı ise geçen yıla kıyasla yüzde 2.0 artarken, İstanbul’da otellerin doluluk oranı azaldı. Buna göre, 2013’te işlem hacmi bakımından rekor kıran ofis pazarı 2014’te yine bir rekor kırarak 300 bin metrekareye ulaştı. Pazara toplamda 900 bin metrekare yeni arz eklendi.

EMEA Bölgesi'nde (Güney Avrupa, Ortadoğu, Afrika) İstiklal Caddesi en çok kiraların arttığı bölge oldu

A sınıfı ofis arzı

Toplam A sınıfı ofis arzı yılsonu itibariyle 4.2 milyon metrekareye erişerek yıllık bazda yüzde 30 artış gösterdi. Böylece Avrupa pazarları arasında en yüksek artışı kaydetti.

Ofis pazarına gelecek 2 yıl içinde, 2.1 milyon metrekare yeni arzın eklenmesi, 2015 yılı sonunda toplam A sınıfı ofis arzının 5.0 milyon metrekareyi aşması ve kiraların genel anlamda sabit kalması bekleniyor.

AVM alan arzları

Rapora göre, 635 bin metrekarelik yeni AVM arzı ile 2013’ün altında kaldı. Ancak 2014 yıl sonu itibariyle toplam arz 350 AVM’de 9.9 milyon metrekareye ulaştı.

Bin kişi başına düşen AVM alanı ortalaması 122 metrekareden 130 metrekareye çıktı. Ankara ve İstanbul, kişi başına düşen AVM alanı bakımından başı çekmeye devam etti.

Yabancıya konut satışları

Cushman & Wakefield’in yıllık gayrimenkul pazarı raporu verilerine göre; 2014 sonu itibariyle geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 2.0 artışla, yıllık 1.16 milyon adet konut satışı gerçekleşti. Toplam konut satışların yüzde 34’ü ipotekli satış oldu. Türkiye'de yabancıya yapılan konut satışı yüzde 56 artışla 18 bin 959 adete çıktı.

Otel doluluk oranları

Raporda yer alan verilere göre, 2013’e göre yüzde 5.5 artarak 36.8 milyon ziyaretçi alan Türkiye’de 11.8 milyon ile en fazla ziyaretçi alan il İstanbul oldu. Ziyaretçi sayısını yüzde 12 artıran İstanbul’da otellerin doluluk oranı ise yüzde 65.0’e geriledi.

Otel yatırımları

Rapor, yeni otel yatırımlarına da değiniyor. Buna göe; 2014 yılı içinde 57 şehirde yeni yatırım yapılacak otel sayısı 275’e, yatak sayısı yaklaşık 73 bine yükseldi.