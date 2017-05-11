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Çevre

"İstiklal ağaçlandırılsın" kampanyası başlatıldı

"Ağaçlar engel teşkil etmez, ağaçlarımızı geri istiyoruz. Nefes almak istiyoruz!"

11 Mayıs 2017 13:49

İstiklal Caddesi'nin yenilenme projesine ilişkin yayımlanan fotoğrafların ardından "İstiklal ağaçlandırılsın" kampanyası başlatıldı. Change.org isimli internet sitesinde başlatılan kampanyada "2005 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'İstiklal Caddesi'nde daha rahat bir yürüme alanı olması için, caddeyi genişletme imkanımız da olmadığı için, engel teşkil eden ağaçları kaldırmayı prensip olarak düşündük' diyerek kaldırdığı ağaçları geri istiyoruz" dendi.

Change.org'da yer alan metin şöyle: 

19. yüzyılın sonlarından beri Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olma vasfını koruyan İstiklal Caddesi bugün bir asfalt yığınından başka bir özellik taşımamakta. 2005 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstiklal Caddesi'nde "Daha rahat bir yürüme alanı olması için, caddeyi genişletme imkanımız da olmadığı için, engel teşkil eden ağaçları kaldırmayı prensip olarak düşündük." diyerek kaldırdığı ağaçları geri istiyoruz. Şehrin her noktasının koca bir inşaat alanına çevrildiği 2017 itibariyle İstanbul'da nefes alamıyoruz. 1.400 m uzunluğundaki caddenin her iki yanına 25 m aralıklarla toplamda 112 tane ağaç dikilmesini istiyoruz.

Ağaçlar engel teşkil etmez, ağaçlarımızı geri istiyoruz. Nefes almak istiyoruz!

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İstiklal CaddesiağaçkampanyaChangeorgİstanbul Büyükşehir BelediyeKadir Topbaş

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