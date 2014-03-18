İstiklal Caddesi'ndeki 4 kitapçı kapanıyor

İstiklal Caddesi’ne çıkan Büyükparmakkapı ve Hasnun Galip sokaklarının köşesindeki binada yer alan dört kitapçı kapanıyor. Yakında otel inşaatına başlanacak binada bulunan ve Beyoğlu’nun en eski kitapçılarından olan Pandora Kitabevi’yse kendilerine bir yer gösterilmesini istiyor.

Pandora, Ana ve Bengi Kitabevi’yle ikinci el kitapların satıldığı Kelepir’in bulunduğu Beyoğlu’ndaki apartman, 8 ay önce Taksim Hill Otel’in de sahibi olan Inma Turizm firmasına satıldı. Firma; bünyesinde üç kitabevi, bir sahaf ve çeşitli işyerleri bulunan binayı yıkıp yerine otel yapacak.

Beyoğlu’nda 23 yıllık bir tarihi olan ve sadece İngilizce yayınlar satan ilk ve tek butik kitabevi olma özelliğine sahip Pandora’nın yabancı yayınlar satan dükkânı da yıkılması planlanan bu binada yer alıyor.

Ağustos’a kadar boşaltacaklar

hurriyet.com.tr’nin haberine göre, Pandora Kitabevi’nin sorumlusu Ozan Kocatürk yaptığı açıklamada, “Firma yıkım ve mühürletme kararı çıkartmaya çalışıyor. Kendilerine uzlaşma önerisi olarak, bize bir yer göstermelerini sunduk. Otelin içinde ya da farklı bir yerde olabilir... Ama bu teklifimizi duymazdan geldiler. Yeni yapılacak otelin içinde İngilizce yayınlar satan bir kitabevinin olması hem otele, hem de Beyoğlu’na anlam katar” dedi.

Firmanın taşınma parası olarak 3 bin TL teklif ettiğini daha sonra bu miktarı 10 bin TL’ye çıkardığını söyleyen Kocatürk, en geç Temmuz ya da Ağustos ayında Pandora’yı boşaltmaları gerektiğini dile getirdi.

İsmini vermek istemeyen bir yetkiliyse, Inma Turizm’in binadakilere bir yıl kira ödemeden oturabileceklerini önerisini sunduğunu, Ana ve Pandora Kitabevi haricindekiler bu teklifi kabul ettiğini bildirdi.