İstihbaratın eski patronu: Baykal'a kaset tuzağı kuran 5 polise ödül verilmişti

Dönemin eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a kaset komplosunun perde arkasını kitaplaştırdı. Uzun, kitabında “Deniz Baykal’ın olayında görev alan 5 polisin ismi, başka bir nedenle verilen 35 kişilik taltif listesinin içine yazılarak ödüllendirilmişti. Taltif veren komisyon dışında herkes ne olduğunu biliyor” diye yazdı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, bugün (9 Ocak 2015) piyasaya çıkacak ‘İn-Baykal Kasedi-Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar’ isimli kitabında, Deniz Baykal’a kurulan kaset komplosunda yer alan 5 polisin ödüllendirildiğini ileri sürdü ve şöyle yazdı:

“Bütün bu olayların Deniz Baykal’ın gizli görüntüleri ile alakasını ise aldığım bir duyum sonucu kurdum. Baykal’ın gizli görüntülerinin kaydedildiği eve farklı bir grup tarafından benzer bir operasyon yapılmış. Söz konusu ekip operasyon nedeniyle bir de ödül almıştı. Süleyman B.’nin evine kamera yerleştiren ekip de Deniz Baykal’ın olayındaki gibi taltif-ödül beklentisine girmişti. Riske girmemelerine rağmen ödül almaları, ötesinde yakalandıkları için başka yerlere sürgün edilmeleri bu polisleri sinirlendirmiş, sağda solda konuşmaya başlamışlardı. Deniz Baykal’ın olayında görev alan 5 polisin ismi, başka bir nedenle verilen 35 kişilik taltif listesinin içine yazılarak ödüllendirilmişti. Taltif veren komisyon dışında herkes ne olduğunu biliyor.”

Kumpas örgüsü nasıl işliyor?

Sabri Uzun kitabında, izleme ve dinleme operasyonlarında hedef kişinin ilk önce telefonlarının dinlenmesiyle ‘operasyonların’ başladığını belirterek, kumpas örgüsünü şöyle tanımlıyor:

- Bu dinlemenin yapılması için önce karar verecek mahkeme aldatılır.

- Hedef şahıs terör örgütü mensubu gibi gösterilir, telefonun IMEI numarası (makine numarası) üzerinden dinleme talep edilir.

- Bu metotla mahkeme yanıltılıp, telefon dinlenmeye başlandıktan sonra hedef alınan kişinin ya da parti başkanının özel hayatına dair bilgiler derlenir.

- Diyelim ki hedef alınan şahıs Ankara’da bir evde kadınla birlikte olacak, kadın ve erkeğin telefonları baz istasyonlarından saniye saniye takip edilir.

- Erkek ve kadın bir apartman dairesine girdiklerinde yer tespit cihazı (imsi katcher) denilen cihazla tam olarak hangi dairede, hangi odada oldukları tespit edilir.

Çilingir Hasan’a açtırdılar

- Bu sefer buluşma yapılan evsahibinin telefonları dinlemeye alınır. Evsahibinin evde bulunmadığı bir gün ve saatte Ankara’daki çilingir Hasan Usta ‘Bir çalışma yapacağız’ denilerek görevlendirilen ekibin beraberine alınarak götürülür. Hasan Usta’nın açtığı kapılardan girilerek, teknik şube uzman personeli tarafından gizli kamera birlikte olunacak yatak odasını gösterecek şekilde yerleştirilir. Sokakta beklemekte olan alıcı yerleştirilmiş cihazda kayıt yapılıp yapılmadığı tespit edildikten sonra o evden ayrılınır.

- Telefonu dinlenen erkek ve birlikte olacağı kadın, birbiriyle telefonla konuşup, randevulaştıklarında görevlendirilecek kaydetme ekibi de bilinen evin yakınına gidip yerleşerek önce gidip test yapar sonra da kayda başlar.

- Bu şekilde yapılan kayıtlar da yeri ve zamanı geldiğinde (mesela seçim döneminde) internet aracılığıyla yayınlanmaya başlanır.

İkincisi Paksüt yöntemi

- İkinci yöntem Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ile eşi Ferda Paksüt’e yapılan yöntem gibidir. Partner veya Doblo tipi kamyonetin içine A15 cihazı konulur. Bu cihazın hafızasına dinlenmek istenen telefonun numarası kaydedilir. A15 cihazı ve cep telefonu aynı baz istasyonunu bölgesinde bulundurulduğundan konuşmalar otomatik olarak kaydedilir.

Ev sahibi yakaladı ama

Sabri Uzun kitabında bu dinleme cihazları ile yapılan bazı operasyonların da açığa çıktıklarını belirtiyor. Ankara’da Çukurambar ve Keçiören’de, Çankaya’da polislerin gizlice girerek kamera yerleştirmeye çalıştıkları evlerde fark edildiklerini, olaya hırsızlık süsü vererek kaçtıklarını, bu olayların da kayıt altında olduğunun altını çiziyor: “Diyarbakırlı yurttaşımız Süleyman B.’nin evine dinleme-izleme cihazı yerleştirme sırasında Ankara İstihbarat Şubesi’nin 4 ekibi, çevre güvenliği ve gözcülük yapmıştır. Buna rağmen evsahibi bir görevliyi yakalayıp Yıldızevler Polis Karakolu’na teslim etmiştir. Söz konusu memur İstihbarat Dairesi’nde görevli şube müdürü tarafından hiçbir tutanak düzenlenmeden alınmıştır. Görev verdikleri memur il dışına sürülmüştür.”