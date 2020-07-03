İstifanın ardından Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Edouard Philipe'in istifasının ardından başbakan olarak Jean Castex'in görevlendirildiğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Edouard Phillipe bugün istifasını Elysee Sarayı'na sundu. Cumhurbaşkanlığı'nın istifayı kabul etmesi üzerine birkaç saat içinde Macron yeni başbakan olarak Castex'in görevlendirildiğini duyurdu.

Castex, kabine listesini oluşturduktan sonra Macron'a sunacak.

Yeni başbakan olarak atanan Castex, Prades Belediye Başkanı ve Pireneler-Oryantaller bölgesinin danışmanlığı görevini yürütüyordu. Castex'in Fransa'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra 'yeni normale dönüş' politikalarını yönlendiren isim olduğu belirtiliyordu.

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