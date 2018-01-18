İstifa ettirilen AKP'li başkanın tartışılan uygulaması 'pembe vagon' kaldırıldı

Bursa’da, haziran ayında başlatılan kadınlara özel ‘pembe vagon’ uygulaması kaldırıldı. Konuyu TBMM gündemine de taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "#İzinVermeyeceğiz dedik. Bursa'da "pembe vagon" uygulaması kalktı..” ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından BursaRay duraklarına yerleştirilen ‘bayanlara öncelikli vagon’ yazılarının da kaldırıldığını belirten Kayışoğlu, "Böylelikle halka rağmen aldığınız kararların uygulanmasının mümkün olmadığını anlamış olmanızdan memnun olduk..”diye ekledi.