İstifa eden TEİAŞ Genel Müdürü: Devletin ucuz elektrik alma çabası kesintide etkili oldu

Tüm Türkiye’yi karanlığa boğan elektrik kesintisinin ardından isifa eden TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır, sadece sanayiye 1.1 milyar liraya mal olan kesintide, devletin ucuz elektrik alma çabasının etkili olduğunu söyledi. Buna göre, ucuz elektrik alınan doğudaki santraller devredışı kalınca müfettiş korkusuyla batıdan elektrik almak yerine ‘düzelir’ diye yarım saat beklenmiş.

'İstifa telkin mi?'

Yıldır Milliyet’e yaptığı açıklamada, doğudaki yükü batıya taşımak zorunda olan görevlilerin, bunu yapmayarak aşırı risk aldığını söyledi. Doğudaki hidroelektrik santrallerden 4500 - 5 bin megavatın batıya taşındığını belirten Yıldır, doğudaki santrallerden alınan elektriğin batıdan alınan elektrikten ucuz olduğunu ifade ederek, “Müfettiş korkusu da etkili olmuş. Çünkü ‘neden yüksek fiyatlıyı aldınız’ diye sorarlar. Onlar da ‘nasılsa sorun düzelir’ diye yarım saat beklemişler. Halbuki batıdakinin devreye girmesi lazımdı. Şimdi takır takır devreye alıyorlar. Doğudan batıya gönderilmesiyle aşırı risk alınmış. Hidrolik kökenli santraller doğuda. Kimin santrali ucuz teklif verirse onu alıyorsunuz” dedi.

Elektrik altyapısında sorun görmediklerini belirten Yıldır, “Bütün sistemi etkileyen bir salınım olunca beşik gibi sallanır” diye konuştu. Yıldır, “İstifa kendi tasarrufunuz mu yoksa telkin geldi mi” sorusunu, “İkisini de söyleyebiliriz” diye yanıtladı.

Ne kadar fiyat farkı var?

Müfettişlerin, “elektrik alımında HES’leri (hidroelektrik santralleri) tercih edin” telkininin ardında önemli fiyat farkları yatıyor. Yüzde 55’i kamuda olan HES’ler, diğer tür santrallerden çok ucuza elektrik üretiyor. Üretim kaynaklarına göre ortalama satış fiyatları şöyle:

* HES - 1.49 kuruş/KWs

* Kömürlü santral - 13.12 kuruş/KWs

* Doğalgazlı santral - 15.12 kuruş/Kws

'Olumsuzluklar birbirini izledi'

Enerji Bakanı Taner Yıldız, yaz dönemi girmeden gerek iyileştirmeler, yenilemeler, kapasite arttırımı ve yeni devreye girecek santrallerin bağlantı hatları çalışmaları sebebiyle Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayan bütün bu eksende 5 iletim hattının devre dışı kaldığını belirterek, pek çok olumsuzluğun kısa sürede üst üste gelmesiyle kesinti yaşadığını söyledi. Yıldız, şunları kaydetti:

“Saniyeler mertebesinde, hatta mikro saniyeler mertebesindeki hatlardaki salınımların böyle bir konuya yol açtığını gördük. Doğudan batıya gelen hatlarımızın yükü, bu devre dışı kalan hatlardan sonra kalan hatlarımızın üzerinde çok daha fazla yoğunlaştı. Dolayısıyla doğu ile batının bağlantısı bir yönde kopmuş oluyor. Doğu bölgesindeki üretim fazlalığına bağlı yüksek frekans, batı bölgesinde de tüketim fazlalığına bağlı düşük frekans nedeniyle gerek üretim santralleri, gerekse iletimdeki hatlar toplam 12 saniye içerisinde birbirini tetikleyerek en son bulunduğumuz noktaya ulaşıyor.”

'Dış müdahaleye bakılıyor'

Sisteme dışarıdan bir müdahale olup olmadığını da araştırdıklarını belirten Yıldız, TEİAŞ ve diğer kurumlarla ilgili “işletim hatası” ve “aşırı risk alındığı” tespitlerinde bulunduklarını söyledi. Yıldız, “Kendisini bu işte sorumlu gören TEİAŞ Genel Müdürümüz Sayın Kemal Yıldır da görevinden istifa etmiş bulunuyor. Diğer yük tevzi daire başkanlığı ve bilgi işlem daire başkanlığıyla alakalı da arkadaşlarımız açığa alınmışlardır” dedi.