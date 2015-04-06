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TEİAŞ Genel Müdürü elektrik kesintisi nedeniyle istifa etti

Geçtiğimiz hafta yaşanan ülke genelindeki elektrik kesintisi tartışmaya yol açmıştı

06 Nisan 2015 13:19

Enerji Bakanı Taner Yıldız, geçtiğimiz hafta Salı günü (31 Mart 2015) ülke genelindeki 9 saate yakın yaşanan elektrik kesintisine ilişkin olarak, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) Genel Müdürü Kemal Yıldır'ın istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye genelinde yaşanan büyük elektrik kesintileri ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Bakan Yıldız'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İncelemelerin ardından bir netice ulaştık. Pek çok olumsuzluğun bir araya gelmesi kuşkularımızı arttırmıştı. Toplam 7 hat üzerinde şu veya bu gerekçe ile devre dışı kalıyor. Doğudan batıya gelen hatların yükü yoğunlaştı. Sistem kendisini korumak isterken bunlar yaşandı. Dolayısı ile doğu ile batının bağlantısı kopuyor. Bu işlem 12 saniye içerisinde domino etkisi şeklinde gerçekleşiyor. Kesinti hatlarımızda yaşanan bir arıza üzerine başlıyor. teknik bir arıza olmakla beraber bir işletim hatası olduğunu da bize düşündürüyor. Dışarıdan bir müdahele var mı bunu da ayrıca araştırıyoruz.

Başından beri tüm ilgili arkadaşlar hakkında soruşturma başlattık. TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır kendini sorumlu tutarak görevinden istifa etmiş bulunuyor.

Sistemimiz güvenilir bir sistemdir. Seçim gününde elektriklerin kesileceği söyleniyor böyle bir şey siz konusu değil. Seçime kadar tüm izinleri kaldırdık.

 

TEİAŞ Genel Müdürü istifa etti

 

Başından beri tüm ilgili arkadaşlar hakkında soruşturma başlattıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Yıldız,  TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır kendini sorumlu tutarak görevinden istifa ettiğini de açıkladı.

 

Seçimlere kadar tüm izinler kalktı

 

Sistemin güvenilir bir sistem olduğuna yeniden vurgu yapan Bakan Yıldız, seçim gününde elektriklerin kesileceği söylentileri ile ilgili ise böyle bir şeyin söz konusu dahi olmadığını belirterek, seçime kadar tüm izinleri kaldırdıklarını açıkladı.

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