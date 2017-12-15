İstifa eden AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu kimdir?

İstanbul'un en büyük nüfuslu ilçesi Esenyurt'un belediye başkanı Necmi Kadıoğlu istifasını verdi. AKP yönetimi, istifanın "yeniden yapılanma" kapsamında olmadığını, Kadıoğlu'nun sağlık durumu nedeniyle istifa ettiğini söylüyor.

İstifası duyurulan İstanbul'un Esenyurt ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Kadıoğlu bu göreve ilk olarak yaklaşık 14 yıl önce, 28 Mart 2004'ta yapılan yerel seçimleri kazanarak gelmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ana muhalefet CHP'nin Belediye Meclisi üyeleri ve milletvekilleri tarafından özellikle bozuk yapılaşma gerekçesiyle sert şekilde eleştirilen Esenyurt Belediye Başkanı'nın istifasının nedeninin sağlık sorunları olduğunu söyledi. Eker, "Belediye ile ilgili tartışılan bir konu yok" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal da bu istifanın daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle gündeme gelen "yeniden yapılanma" istifalarından farklı olduğunu söyleyerek sağlık gerekçesini tekrarladı.

Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Kadıoğlu'nun son üç yıldır çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü vurgulandı.

6 ilin belediye başkanları değişti

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki "yeniden yapılanma" operasyonu çerçevesinde şimdiye kadar 6 ilin belediye başkanları değiştirilmiş, medyada ikinci bir operasyonun İstanbul'un ilçelerinde yapılacağı yolunda haberler yer almıştı.

Hürriyet gazetesinin 14 Kasım tarihli haberinde bu sebeple Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan belediyelerinde incelemeler yapıldığı ayrıntısı da yer almıştı.

Belediyeciliğe Kağıthane'de başladı

1954 yılında Gümüşhane'de doğan ve orta, lise, üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlayan Kadıoğlu, iş hayatına gümrük müşaviri olarak başladı.

Mali Müşavir olarak da çalışan Kadıoğlu, yurt içinde ve dışında bazı şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı.

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Kadıoğlu ana muhalefet CHP tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Necmi Kadıoğlu'nun istifasının açıklanmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri sosyal medyada tepkilerini paylaştılar.

"İşlediği kent suçlarının hesabını yargıya verecek"

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu İstanbul'da 'kent suçu' işlemekle ve arkasında bir 'enkaz' bırakmakla suçladı.

Tuncay Özkan tweet'inde "Cumhuriyete 'darbe ürünü', Atatürk'e 'darbeci' diyen, devlet hastanesine kendi adını, stadyuma FETÖ'cülerin adını veren AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu istifa kurtarmaz, işlediği kent suçlarının hesabını yargıya verecek!" ifadesini kullandı.

"Emsal vurgununun hesabını vermeden köşesine mi çekilecek?"

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de Twitter hesabından "Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti, ama arkasında bu enkazı bıraktı. Emsal vurgununun hesabını vermeden köşesine mi çekilecek? Yok mu bu işin hesabını soracak bir savcı?" diye sordu.

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı ve CHP Esenyurt Belediye Meclis Grubu da, Necmi Kadıoğlu'nun istifasından sonra ortak bir açıklama yaparak müstafi başkanı ilçede "yeşil alanların yok olmasına, gökdelenlerin şehri kuşatmasına ve yolsuzlukların artmasına" sebep olmakla suçladı.

Yapılan açıklamada, "İstifa bir aklanma yöntemi değildir. Esenyurt'un yozlaşmasında kim sorumlu ise yargılanmalıdır" denildi.

CHP açıklamasında buna karşılık istifa eden veya ettirilen belediye başkanlarının yerine atama yoluyla belediye başkanı getirilmesi yöntemi protesto edildi.