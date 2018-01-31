İstifa eden AKP'li başkanın yerine kim gelecek, işte konuşulan isimler...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Düzce'nin ardından istifa eden AKP'li Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün boşalan koltuğunu kimin dolduracağı merak konusu. Kulislerde Belediye Başkan Yardımcıları Zeki Gül ile Ahmet Yabacıoğlu'nun isimleri konuşuluyor.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi; Çorum Belediye Başkanı Külcü istifa etti

Odatv'nin kulis haberi aynen şöyle:

Yeni başkan için ilk olarak yarın parti binasında partinin ana kademeleri, il, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyelerinin katılımıyla temayül yapılacak. Temayülden çıkacak isim AKP’nin Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilecek. Çıkan sonuçlar perşembe günü Ankara’ya gönderilecek.

Herhangi bir aksilik çıkmaz ise Çorum Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan isim bu hafta sonu belli olacak.

İstifalar Başkan Külcü ile sınırlı değil

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifasının peşinden gözler yeni istifaların olup olmayacağına çevrildi. Edinilen bilgilere göre, istifalar sadece Belediye Başkanı Külcü, ile sınırlı değil. AKP’de yeni istifaların yolda olduğu belirtildi.

En çarpıcı istifaların ise Belediye Meclisinde yaşanacağı aktarıldı. AKP Genel Merkezinden bazı haber kaynaklarının, çok sayıda Belediye Meclisi üyesinin görevlerinden alınacağını öne sürdüğü ifade edildi.

Sayı 10 olabilir

Parti kaynakları görevden alınacak üye sayısı hakkında da bilgiler verirken, ilk başta istifaların 3 ya da 6 civarında olacağını kaydetti. Parti kurmaylarının ise bu sayının 9 veya 10 Belediye Meclis üyesini kapsayabileceğini kaydetti.

İl Başkanı Mehmet Karadağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli görürse bazı Belediye Meclis Üyelerinde değişikliğe gidebilir. Ancak şuanda ilk işimiz yeni belediye başkanımızı belirlemek olacak" şeklinde açıklamada bulunarak iddiaları doğruladı.

Zeki Gül

1962 yılında Alaca’da doğdu.

İlk, orta ve Lise tahsilini Alaca’da tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Vakıf yöneticiliği ve Eğitim-Bir-Sen’in Alaca kurucu başkanlığı ile birlikte yerel bir gazetede üç yıl köşe yazarlığı ve fahri muhabirliğini icra etti.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Meclis üyesi seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Yabancıoğlu

Çorum İskilip nüfusuna kayıtlı olup, 1966 doğumludur. İlköğretimine 1974 yılında Bayat da başlamış orta öğretim hayatını İskilip ve Alaca İHL’de devam ederek İstanbul Gaziosmanpaşa İHL den mezun olmuştur. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirerek tamamladı.

Çalışma hayatına 1984 Yılında Ankara’da başladı. 1987 Yılında Sağlık Bakanlığına geçiş yaptı ve Çorum Sağlık Müdürlüğü emrinde, Alaca ve Çorum Devlet Hastaneleri ile Çorum Verem Savaş Dispanserinde çeşitli görevlerde bulundu. 1995 Yılında Çorum Belediye Başkanlığına geçiş yaparak Başta Hesap İşleri Müdürlüğü olmak üzere, Yazı İşleri Müdürlüğü, Tansa Fon Saymanlığı gibi çeşitli birimlerde idareci olarak görev aldı.

2005 Yılında Memuriyetten istifa ederek özel sektörde çalışma hayatına devam etti. Samsun Özel Büyük Anadolu Hastanesine İşletme Müdürü olarak iki yıl çalıştı. AYC (Eğitim Araştırma Danışmanlık) Ajansı Kurarak Genel Müdürlüğünü yaptı. 2007 yılında Samsun İl Özel İdaresi’nde tekrar memuriyete döndü. Burada Mali İşler Daire Başkanlığı, Bütçe Müdürlüğü görevi ile birlikte, Muhasebe Yetkilisi, Taşınır Konsolide Yetkilisi gibi görevlerde bulundu.

29 Kasım 2013 de 2. sefer memuriyetten istifa ederek Çorum Belediye Meclis Üyesi adayı oldu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti’den Belediye Meclis üyesi seçildi. 11 Nisan 2014 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.