Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi; Çorum Belediye Başkanı Külcü istifa etti

İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Düzce 'nin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine AKP'li Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kısa süre önce ismi 'FETÖ' ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasını isteği belirtildi.

İki dönemdir AK Parti'den seçilerek belediye başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Külcü, makamında muhtarlar ve belediye personeliyle toplantı yaptı. "Geçen hafta genel merkezimizde belediyemizle ilgili, şehrimizle ilgili, bugünü, yarını, 2019 seçimlerini ve adeta milletin kaderiyle kaderi örtüşür hale gelmiş olan partimizin bu seçimlere daha güçlü bir şekilde girebilmesi için belediyemizde ve şehrimizde bir yenilenmenin, bir tazelenmenin, yeni bir başlangıcın faydalı olacağı şeklinde bir kanaat hasıl olmuştur" diyen Külcü, "Bu kanaatin sonucu olarak da bize düşen görev, görevi devralırken nasıl onurla görevi devralmışsak, görevi devretme noktasına, gününe geldiğimizde de aynı onurla, aynı olgunlukla davranmak hepimizin görevi olmalıdır. Ben de kendi adıma kararımı böyle olgunlaştırdım" dedi.

"Sadakatimiz pazara kadar değil, mezara kadar"

Partisine halen bağlı olduğunu vurgulayan Muzaffer Külcü, "Sadakatimiz pazara kadar değil, mezara kadardır" dedi.



Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Muzaffer Külcü, kararını şu sözlerle duyurdu:



"Burada bu ayrılık bilinmelidir ki benim resmi görevimden, yani sadece Belediye Başkanlığından ayrılmayı ifade etmektedir. Partiyle olan bağımda bir zafiyet söz konusu değildir ve asla söz konusu olmayacaktır. Biz meseleye bir dava olarak bakanlardanız. Davada asıl olan samimiyet ve sadakattir. Biz bu yola çıkarken bir şey olmak için çıkmadık. Bir şey olmak için de çaba gösterecek insanlardan değiliz. Aynı şekilde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimiz ve inancımız dün ne ise bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Gösterdiği liderlikle sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum milletlerin adeta umudu haline gelmiş olan Cumhurbaşkanımıza da 17 yıl boyunca birlikte siyaset yapma imkânı verdiği için şükran duygularımı arz ediyorum. Son olarak, 9 yıl boyunca büyük bir şerefle yürüttüğüm Belediye Başkanlığı görevim boyunca tek bir kişiye dahi halel getirecek bir iş yapmadık, hiçbir arkadaşımızın da böyle bir tutumuna şahit olmadım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumanın hassasiyeti içerisinde bütün işlerimizi yapmaya gayret gösterdik. Burada bir yol ayrılığı yaşıyoruz. 17 yılı aşkın süre boyunca hemşehrilerimizle ilişkilerimiz, temaslarımız oldu. Bu ilişkiler dolayısıyla eğer benim herhangi bir hemşehrime bir hakkım geçmiş ise ben hakkımı helal ediyorum. Her kardeşime ayrı ayrı hakkımı helal ediyorum. Aynı hemşehrilerimin bana haklarını helal etmeleridir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Mustafa Külcü kimdir?

Eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. Çorum İHL ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre Çorum da serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. Eti Maden İşletmelerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Aktif siyasi yaşamına kurucu il başkanı olarak AK Partiyle başladı.

22. dönem Çorum Milletvekili olarak parlamentonun en genç üyeleri arasında yer aldı.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014’te yapılan seçimlerde Çorum Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.