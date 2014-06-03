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Politika

İstifa eden AKP İl Başkanı: Beşir Atalay teşkilata zulmetti, hakkımı helal etmiyorum

Görevinden istifa eden AKP Kırıkkale İl Başkanı Mehmet Demir, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ı suçlayarak 'Teşkilata ve emeği geçenlere zulüm etti. Hakkımı kendisine helal etmiyorum' dedi

Eski AKP Kırıkkale İl Başkanı Mehmet Demir

03 Haziran 2014 23:52

AKP Kırıkkale İl örgütünde, Başkan Mehmet Demir, Kadın Kolları Başkanı Hülya Tülay İğde, Gençlik Kolları Başkanı Ferit Oluk ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. İstifasının ardından basın toplantısı düzenleyen Mehmet Demir, "Teşkilat ilkelerine, parti tüzük ve iç yönetmeliğine uygun ve uyumlu çalıştığımızı düşündüğümüz partideki il başkanlığı görevinden görünen lüzum üzerine istifa ettim. Güç yerinde kullanılırsa adil olur. Aksi halde zulüm olur. Partimize koşulsuz hizmet eden ve bu teşkilata reva görülen bu zulmün sahiplerini de Allaha havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erhan Göğem’in DHA’da yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kırıkkale il örgütünde birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür eden Mehmet Demir, "Biz bu görevi 2010 yılının sonunda aldığımızda, gazete bayisinden tutun da kırtasiyecisine kadar lokantacısına kadar bu parti borç içerisindeydi. Ama bugün itibariyle biz 1 yıllık kiramızı ödemişiz, hiçbir kuruma yada şahsa borcumuz yoktur" şeklinde konuştu. 

Mehmet Demir, Ak Parti 'yi Kırıkkale'de bir adım değil, aldıkları yerden on adım ileriye taşıdıklarını belirttiği açıklamasında, Beşir Atalay'ı şu ifadelerde eleştirdi: 

"Şunu da özellikle belirtmekte yarar görüyorum. Genel merkezimiz bir uyumdan bahsetti. Allah'a şükür bir eksiğimiz yok. Başbakan Yardımcımızın bu son dönemdeki girişimlerinden dolayı biz istifa etmek durumunda kaldık. Ama şunu burada belirtmeden geçemeyeceğim. Güç kuvvet yerinde kullanılırsa, adaletli olur. Yerinde kullanılamazsa zulüm olur. Ben Sayın Başbakan Yardımcımızın Kırıkkale teşkilatına ve emeği geçenlere zulüm ettiğini düşünüyorum. Ve hakkımı da kendisine helal etmiyorum." 

 

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