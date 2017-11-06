İsteyen adıyla soyadındaki hatayı mahkeme kararı olmadan düzelttirebilecek

BURSA, (DHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, toplumsal gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını belirttiği Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklikler yapıldığını ve birçok alanda hizmet kolaylığı sağlandığını söyledi. Şahin, yeni kanunla isteyenlerin adıyla soyadında imla hatası varsa mahkemeye gitmeden bir dilekçeyle değişiklik yaptırabileceğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı\'nın TBMM\'de kabul edilerek, yasalaştığını hatırlattı. Değişikliklerin sosyal yaşamda birçok kolaylık getireceğini belirten Şahin, toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kanunların güncel koşullara uygun olması gerektiğini savundu. Düzenlemeyle Nüfus Hizmetleri Kanunu\'ndaki yetersizliklerin ortadan kaldırıldığını ve hizmet alım aşamasıyla hizmet verme noktasında işlerin kolaylaştığını vurguladı.

Yeni kanunla ad ve soyadılarında imla hatası ve anlam bozukluğu bulunanların \'bir kereye mahsus\' mahkemeye gitmeksizin il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak, düzeltme yaptırabileceklerini söyledi. AK Parti\'li Şahin, \"2525 sayılı Soyadı Kanununun 3’üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan veya problemli soyadları ile imla ve yazım hatası bulunan ya da düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı gerekmeksizin il ya da ilçe kurulu kararı ile değiştirilmesine imkân sağlanmaktadır. Düzenleme ile mahkemelerin iş yükü azaltılmakta, işlem süreci kısaltılmakta ve kolaylaştırılmaktadır\" dedi.

Düzenlemeyle getirilen yeniliklere değinen Şahin, kanunun özellikle teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde yararlanılmasına olanak sağladığını ve düzenlemeyle özellikle kamu hizmeti sağlanması sırasında sıkıntı çekilen \'ikamet izni olmayan yabancılar\' ile ilgili sorunun, kimlik numarası verilmesi sağlanarak, çözümlendiğini kaydetti. Yeni kanunla velayet ve vesayete ilişkin bilgilerin nüfus kütüklerinde elektronik ortamda saklanmasına olanak tanındığını belirten Şahin, kanunun doğum olayının belgeye dayalı olarak doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılmasına, babalığa hüküm kararıyla soy bağı tespit edilen çocukların baba hanesine yazdırılmasına, sağ görünen ancak öldüğü tespit edilen kişilerin mülki idare amirliklerince ölüm tescillerinin yapılmasına, ikinci adres üzerinden kamu hizmeti alınmasına da imkan verdiğini belirtti.

Kanunla il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesinin, vatandaşa daha hızlı hizmet sunulmasına katkı sağlayacağına da değinen AK Parti Bursa Milletvekili Şahin, şunları kaydetti:

\"Kanunların günün şartlarına uyarlanması, vatandaşa hizmetin hızı, kalitesi ve verimliliğini artıracak bir unsurdur. Yeni nüfus kanunu bu açıdan değerlendirildiğinde, yetersiz ve eksik kalan birçok konu yeniden ele alınmış ve teknolojik gelişmelerden de yararlanılarak günün koşullarına uygun hale getirilmiştir. Yeni kanunla hizmet alan vatandaşımız memnuniyetinin sağlanması, hizmet verimliliğinin artırılması, bürokrasinin azaltılarak iş süreçlerinin basitleştirilmesi, bazı hizmetlerin kâğıt ortamında değil elektronik ortamda sağlanması imkânı getirilmiştir. Hizmet kalitesinin artması, memnuniyet algısının yükselmesine bağlı olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini de artıracaktır.”



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