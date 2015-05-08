Dünyaca ünlü müzik grubu Oasis'in solisti Noel Gallagher, fanatik taraftarı olduğu Manchester City'nin İspanyol yıldızı David Silva'ya olan sevgisini ilginç bir şekilde ifade etti. Katıldığı bir televizyon programında en sevdiği Manchester City'li futbolcuların Yaya Toure, Sergio Agüero ve David Silva olduğunu söylerken, İspanyol yıldız için, "İsterse karımla yatmasına bile izin verebilirim" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin en fanatik taraftarları arasında yer alan ünlü müzik adamı ayrıca Manchester United forması giyen Juan Mata için de, "Onun suratını görmeye dayanamıyorum: Lanet olası a..cık" dedi.

Noel Gallagher, Manchester City'nin kendi evinde oynadığı maçları kaçırmıyor. Maviler'in kaptanı Vincent Kompany geçen sezon kazandıkları lig şampiyonluğun ardından kaptanlık bandını Gallagher'e hediye etmişti.