"İster beğenin, ister beğenmeyin, elimizden geleni yapıyoruz" diyen Edirne Valisi'ne ıslıklı protesto

Avrupa ülkelerine geçmek için geçen hafta Edirne’ye gelen ve son birkaç gündür Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi'nde kalan yaklaşık 2 bin Suriyeli sığınmacı, kendilerini ikna etmek için gelerek meydanda konuşma yapan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’i sloganlarla protesto etti. Konuşmasını yarıda kesen Vali Şahin, gazetecilere yapacağı basın açıklamasını da iptal ederek Sarayiçi’nden ayrıldı.

DHA'nın haberine göre, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, bugün saat 16.00 sıralarında, Sarayiçi'nde konaklayan Suriyelilerin yanında geldi. Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan ile Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan’dan, bölgeyi terk eden Şahin, sonrasında Kırkpınar’ın simgelerinden olan Kırk çeşme önünde toplanan Suriyeli kalabalığa seslendi.

"Misafirliğimizi ister beğenin, ister beğenmeyin; elimizden geleni yapıyoruz"

Kaydını yaptıran sığınmacıların diledikleri illere göndereceklerini söyleyen Vali Şahin, “Sizleri burada 10 gündür misafir ediyoruz. Bu misafirliğimizi ister beğenin, ister beğenmeyin. Biz elimizden geleni sizler için yapıyoruz. Bugüne kadar hep basınla konuştuk, bugün sizlerle yüz yüze konuşuyoruz. Değerli kardeşlerim, şunu bilesiniz ki bizim gönlümüz sizinle beraber, sizin düşündüğünüzü bizde düşünüyoruz. Sizin mücadelenizi biz zaten 4 yıldır yapıyoruz, yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak 2011 yılından bu yana Türkiye ve Ürdün dışında size kucak açan başka bir ülke var mı? Biz her zaman ifade ediyoruz ki bizim Suriye halkımız ile bir sorunumuz kesinlikle yoktur. Değerli kardeşlerim sizler bizlere inanın. Ben bu kadar inandığım ve söylediğim şeyi hep takipçisi oldum ve hep yaptım. Aranızda sosyal medyadan size bir takım size yalan yanlış bilgiler geliyor. Bunu da biliyoruz” dedi.

Vali Şahin’in sığınmacıların gitmek istediği Yunanistan ve Bulgaristan’ın sınırlarını güçlendirdiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Size devletin valisi olarak sesleniyorum. Lütfen bize inanın, bize inanın diyorum. Biz de sizle beraber aynı secdeye gittik. Biz de sizinle beraber hep aynı şeyleri söyledik. Bir an önce Avrupa Birliği’ne, Birleşmiş Milletler yetkililerine ‘bu insanlara bir çözüm bulalım’ dedik. Sizler sesinizi duyurdunuz, değerli Başbakanımızla yetkilileriniz görüştü. Görüşmeleri burada size video kanalıyla izlettik. Siz bize pek inanmıyor musunuz, bu sosyal medyaya inanıyorsunuz. Dünden itibaren 1500 kişi, buradan ayrıldı ve gitti. Sizi de istediğiniz ile gönderelim diyoruz. Ona da razı gelmiyorsunuz. Bu direnmenin nedeni nedir bir türlü anlayamıyorum?

"Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını güçlendirdi"

Değerli kardeşlerim Avrupa ülkelerinden bir talep gelsin, ilk göndereceğimiz kişiler sizler olacaksınız. Şu ana kadar bir talep yok. Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını güçlendirdi. Sizi almamak için sınırlarına yeni milli polislerini ve askeriyesini getirdi. Biz sizleri nasıl gönderelim. Sizler bize emanetsiniz. Sizler bizlerin sorumluğundasınız. Acı çekmenizi hiçbir zaman istemiyoruz. Sizlerden talebimiz şudur değerli kardeşlerim. Sizler bir an önce isminizi, kaydınızı yaptırın. Evi olanlar evlerine, evi olmayanlara devlet imkanıyla geçici olarak otellere yerleştirileceksiniz. Sizleri istediğiniz vilayete gönderelim. Kendinize acımıyorsanız, çocuklarınıza acıyın, gidin sizlerin birçoğunuzun Türkiye’de evleri olduğunu biliyoruz. Buraya belki fırsat çıkarda gideriz diye gelenleriniz var. Lütfen diyorum kaydınız yaptırın”

Vali Şahin’in sözleri, dinleyen arasından ayağa kalkan Suriyelilerin sloganlarıyla kesildi. Arapça olarak ‘inanıyoruz sınırı geçeceğiz’, ‘ezeriz geçeriz’ şeklinde sloganlar atan sığınmacılar Vali Şahin’i protesto ederek alandan ayrıldı. Slogan sesleriyle konuşması kesilen Vali Şahin, şaşkınlığını gizleyemezken, polis ekiplerince alandan çıkarılarak makam aracına bindirildi. Bu sırada kucağında bebeğiyle Vali Şahin’in yanına gitmek isteyen Suriyeli kadına korumalar izin vermezken, makam aracına binen Vali Şahin, gazetecilere yapacağı basın açıklamasını da iptal ederek Sarayiçi’nden ayrıldı.