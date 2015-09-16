Edirne Valisi 3 gün süre verdi, mülteciler açlık grevine başladı

Avrupa ülkelerine gitme umuduyla önceki geceden itibaren Edirne’ye yürüyerek gelen yaklaşık 2 bin Suriyeli mülteci, jandarma ve polis ekiplerince durduruldukları TEM otobanı Edirne gişelerine yakın bölgede kamp kurdu. Bir çoğu çadırlarda kalırken, hala Yunanistan’ın sınırı açarak kendilerini kabul edecekleri umudunu taşıyor. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ise mültecilere 3 gün süre tanıdıklarını, geri dönmemeleri halinde zor kullanacaklarını açıkladı. Öte yandan sınıra yaklaşmalarına izin verilmeyen mülteciler, açlık grevine başladı.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerden yaklaşık 2 bini, önce geceden itibaren Yunanistan’ın sınırı açacağı söylentisiyle Edirne’ye akın etti. Önce otobüslerle, daha sonra yaya olarak TEM otoyolu üzerinden Edirne’ye ulaşmayı çalıştı. Kent merkezine giren mülteci grubu polis ekiplerince İlhan Koman Parkı’nda toplanırken, otobandan yürüyenler ise Edirne gişelerine 1 kilometre kala durduruldu. Kente girişlerine izin verilmeyen Suriyeliler TEM otobanı kenarındaki yüksek bir tepeye kamp kurdu. Yanlarında taşıdıkları çadırları kurarak çocuklarıyla birlikte bekleyişe geçen mülteciler, tüm ikna çabalarına rağmen geri dönmeyeceklerini ve Yunanistan üzerinden Almanya’ya gitmek istediklerini söyledi. Dün gece AFAD ve insani yardım kuruluşu İHH Edirne ekiplerince battaniye ve kumanya dağıtılan mülteciler, geceyi 18 derecelik hava sıcaklığında dışarıda geçirdi. Battaniyelere sarılarak ve ateş başında geceyi geçiren mülteciler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden beklemeye geçti.





Şarj kuyruğu

Doğan Haber Ajansı'ndan Engin Özmen'in haberine göre, canlı yayın için gelen basın araçlarındaki çoklu elektrik prizleri önünde kuyruk oluşturan Suriyeli mülteciler, yakınlarına haber verebilmek için ve diğer gruplarla haberleşmek için cep telefonlarını şarj etti. Her gün yakınlarına haber vererek durumlarını ve yerlerini söylediklerini kaydeden Suriyeliler, cep telefonunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

'Öleceğiz ama kalacağız'



Suriyeli bir kadın Yunanistan’ın kendilerini sınırdan geçireceğine inandıklarını ancak Türk polisin izin vermediğini öne sürdü. Bulundukları alandan gitmeyeceklerini ve mutlaka Yunanistan’a gitmek istediğini anlatan kadın mülteci, "Biz Türkiye şartlarında yaşayamıyoruz. Bu nedenle Avrupa ülkelerine gitmek istiyoruz. Buraya kadar geldik ama Yunanistan’a gitmemize izin verilmiyor. Hep biriz ve burada kalacağız. Bize lütfen izin versinler Yunanistan’a, oradan da Almanya’ya gideceğiz. Orada çalışıp normal bir hayat yaşamak istiyoruz" dedi.



Üç dil bildiğini, Türkiye’de çok az ücretlerde çalışmak zorunda kaldığını anlatan genç bir Suriyeli ise "Ben Arapça, Türkçe ve İngilizce biliyorum. Türkiye’de sigortalı olmadığım için işe almıyorlar. Bazı işlerde çalıştım ve günde 12 saat çalışıyoruz para alamıyoruz. Bu nedenle artık Avrupa ülkesine gidip orada çalışmak, okula gitmek istiyoruz. Onların dilini öğrenip çalışacağız. Lütfen bizi bırakın" diye konuştu.





Vali: Mültecilere 3 gün süre



Vali Dursun Ali Şahin, Yunanistan’a gitmek için Edirne’ye gelen yaklaşık 2 bin kişilik mültecilere 3 gün süre verdiklerini bu süre içerisinde geri dönmezlerse zor kullanacaklarını açıkladı. Dün gece mültecilerin temsilcileriyle görüştüğünü ve ikna etmeye çalıştığını anlatan Vali Şahin, Başbakanlık'tan 3 kişilik heyetin kente gelerek sorunu masaya yatıracaklarını kaydederek, "Geçen Perşembe gününden bu güne kadar 8 bine yakın mülteci Edirne’ye akın etti. Bunlardan 7 bin kadarını tekrar otobüslerle ikna ederek geri gönderdik. Son gelen yaklaşık 2 bin kişilik grup gitmemek için ısrar ediyor. İkna çabalarımızdan bir sonuç alamadık. Liderleriyle ben bizzat görüştüm ama Yunanistan’a geçerek Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söylediler. Ben de 2-3 gün misafirimiz olun daha sonra gitmek zorunda kalacaksınız dedim. Sabah Başbakanlığa bunu ilettim. Başbakanlıktan bugün 3 kişilik heyet ilimize gelecek ve konuyu yerinde izleyip, masaya yatıracaklar. Memleketlerine ya da kamplara göndermek istiyoruz. Kesin olarak burada kalmayacaklar. Yunanistan ve Bulgaristan sınırına da yaklaştırılmayacaklardır. Mültecilere 15 kilometrelik sınır hattı yasak bölgedir" dedi.

'En fazla üç gün'

Suriyelilerin Türkiye’deki serbest dolaşım hakları olduğu hatırlatan Vali Şahin, mülteci grubunu gişe yakınlarında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Valilik kararıyla tuttuklarını ifade ederek, "Orası ilimizin giriş kapısını sağlam tuttuğumuz için 7 bin kişiyi geri döndürdük. Emniyet ve jandarma güçlerimiz yetersiz, çevre illerden güç istedik. Bizim elimizde jandarma ve polisimiz 2 gün uyumadı. Biz şefkat elimizi sonuna kadar uzatıyoruz. Onlar da bu bizim iyi hüsnüniyetimizi suiniyete çevirmezler. En fazla kalacakları 3 gün, yarından sonra burayı terk etmek zorundadır. Kendi işlerimiz var, bu bizim için bayağı bir yük oldu. Onların burada kalması bizim için sorun. Çünkü her zaman sınırı ihlal etmeye, Yunanistan’a geçmeye niyetleneceklerdir. En iyisi onların kamplarına dönmesidir" diye konuştu.



Suriyeli mülteciler arasında çok büyük bir bilgi kirliliği olduğunu anlatan Vali Şahin sözlerini söyle tamamladı:



"Suriyeliler arasında çok büyük bir bilgi kirliliği var. İnternet ortamından birbirlerini yanıltıyorlar. Bu nedenle Edirne’ye geliyorlar. Edirne’ye ulaşıldığında Avrupa’ya gitmek için bir basamağı geçmiş olacaklarını sanıyorlar. Bu nedenle Edirne’ye akın ediyorlar. Almanya ve İngiltere ve Fransa’nın bu konudaki açıklamaları bayağı büyük etki oldu. Mültecileri harekete geçiren bu ülkelerin açıklamaları oldu. Sonra da açıklamalardan geri dönüp, kendi vizelerini bile kaldırdılar. Deniz yolunda Suriyeliler çok kayıp verdikleri için de karayolunu tercih ettiler. Ben şahsen çok üzülüyorum onlar için"



Edirne’de otoban gişeleri, şehirlerarası otobüs terminali ve kent merkezindeki Suriyeli mültecilerin bekleyişi halen sürüyor.