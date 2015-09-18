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Edirne Valisi, Suriyeli mültecilerle birlikte TEM'de Cuma Namazı kıldı

Suriyeli mülteciler, otogarda kendilerine bilet satılmaması üzerine Edirne'ye yürüyerek ulaşmışlardı

18 Eylül 2015 18:09

Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye giden Suriyeli mültecilere 16 Eylül’de 3 gün süre veren, bu süre içerisinde geri dönmezlerse zor kullanacaklarını açıklayan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, mültecilerin oluşturduğu kalabalık bir grupla birlikte TEM'de Cuma Namazı kıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, İstanbul karayolu üzerinde iki şeridi kapatılan yolda yaklaşık yüz kişilik bir grupla birlikte cuma namazı kıldı.

Namaz sonrasında açıklama yapan Dursun Ali Şahin şunları söyledi:

Dünyada Suriyelilere kapılarını açan bir Türkiye, bir Ürdün var. Avrupa ülkelerinden bir çağrı olursa sizi gönderelim dedik. Ama maalesef olmamıştır. Sonunda şuna vardı. Malumunuz Türkiye seçim arifesinde. Sayın Başbakanımız son derece meşgul. Meşguliyeti sebebiyle dün bir görüşme gerçekleşemedi. Bugün olmasa bile bu gece bu gece de olmasa yarın sayın Başbakanımıza 5-6-7 kişiyi göndereceğiz. İstanbul otogarından da gidecekler Sayın Başbakanımızla görüşecekler. Müteakiben BM temsilcisi AB temsilcisi ile görüşecekler ve tekrar buraya dönecekler.

Biz “sadece Türkiye olmasın 25-30 ülke bu göçmenlere kapılarını açsın” diyoruz. Bu insanlar ateşten kaçarak buraya geldi. Bu insanlara yardım etmek görevimiz. Hem de asli görevimiz. İnşallah sayın başbakanımızla görüştükten sonra bir sonuca uylaşılacağını umuyorum.”

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