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Sağlık

İstenmeyen tüylere karşı yeni silah karınca yumurtası yağı

Güzellik uğruna sınır tanımayan Türk kadınları şimdi de İran'dan ithal edilen karınca yumurtası yağlarına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

21 Eylül 2008 03:00

Güzellik uğruna sınır tanımayan Türk kadınları şimdi de İran'dan ithal edilen karınca yumurtası yağlarına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Epilasyon sonrasında 4 seansta vücudu tüylerden yüzde 80 oranında arındırdığı iddia edilen karınca yumurtası yağı ve kremlerinden 2 yılda yaklaşık 40 bin kutu satıldığı tahmin ediliyor.
2 yıl önce satışa sunulan ilk karınca yumurtası yağı markası olan Tala'dan sonra, yine İran'dan ithal edilen Roja ve Gutto markaları da pazarda yerini aldı. İnternetten siparişle satışına başlanan, ardından eczane ve marketlere de giren karınca yumurtası yağına ilgi artınca, sahteleri de piyasada boy göstermeye başladı.

Karınca yumurtası ürünlerini pazarlayan Deste Kozmetik'in sahibi Veysel Tamer, sadece internetten 30 bin kutu ürünün satıldığını belirtirken, "karincayumurtasi.com"un sahibi Görkem Tahsin, 2 yılda 2 bin ayrı müşteriye 5 bin kutuya yakın satış yaptıklarını söylüyor.

Cariyeler kullanıyordu

İstenmeyen tüylere ağrısız ve iğnesiz çözüm sağladığı savunulan karınca yumurtası yağının yıllar sonra yeniden kadınların gözdesi olduğu kaydediliyor.
Osmanlı döneminde haremdeki cariyelerin ağdadan sonra kullandıkları belirtilen karınca yağı yumurtası, özellikle Ortadoğu ve Uzakdoğu'da kadınların yanısıra erkeklerin ilgi gösterdiği bir ürün.

Karınca yumurtası ürünlerini pazarlayan Deste Kozmetik'in sahibi Veysel Tamer de, 2 yıldır internet üzerinden satılan ürünün artık birçok eczane ve markette bulunduğuna dikkat çekerek, "Yağ büyük ilgi görünce sahteleri de türedi. Bu nedenle müşterimizi kaybetmemek için pazarı internetten çıkarmaya başladık" diyor. 2 yıl içerisinde yaklaşık 30 bin kutu yağın internetten satıldığını anlatan Tamer, ürünün eczanelerde de satılmaya başlamasıyla toplam 40 bin kutuya yakın karınca yumurtası yağının satıldığını tahmin ettiğini belirtiyor. Tamer, "Bir şişe karınca yumurtası yağı ile 2 ayda tüylerinden kurtulmak mümkün" diyor.
İran'dan ithal edilen karınca yumurtası yağını "karincayumurtasi.com" internet adresi üzerinden satan Görkem Tahsin de, 2 yılda 2 bin ayrı müşteriye 5 bin kutuya yakın satış yaptıklarını belirtiyor. Elit Kozmetik'in sahibi Harun Ekinci ise ürüne yoğun talep patlaması beklediklerini kaydediyor.

Çöl topraklarından çıkarılıyor

Dünyada karınca yumurtası yağından kozmetik ürünlerinin yapıldığı ülkelerin başında İran geliyor. Suriye, Suudi Arabistan ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde de az miktarda üretilen karınca yumurtası yağı, sıcak çöl topraklarındaki büyük karınca yuvalarından elde ediliyor. Karınca yumurtalarını köylülerden toplayan şirketler yumurtaları temizleyerek yağlarını çıkarıyor. Bir süre bekledikten sonra kullanıma hazır olan yağlar dünyanın birçok ülkesine satılıyor.

(Referans)

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