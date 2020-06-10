İşten çıkarılan gazetecilerden Hürriyet'in 'ahlakı öne çıkaracak Cuma eki'ne tepki: Umarım Demirören ailesi de okur!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ‘Cuma Sayfası’ adındaki yeni konsept ile ilgili “Hürriyet okurları için. Ahlakı, fazileti, erdemi, iyiliği öne çıkaran bir 'cuma sayfası' geliyor. Her cuma zevkle okuyacaksınız." ifadesini kullandı.

Sendika faaliyetleri yüzünden evlerine gönderilen tebligatlarla tazminatları ödenmeden işten çıkarılan gazetecilerden bazıları, 'Cuma Sayfası' kararını eleştirdi.

1991’de Hürriyet’te çalışmaya başlayan ve pek çok bölümde görev yapan Mesude Erşan, Twitter hesabından Cuma ekini eleştirerek, “Hürriyet Gazetesi ahlak, fazilet, erdem ve iyiliği yeni Cuma safaşında anlatacakmış. NE güzel… Umarım ki sahibi Demirören ailesi de okur ve hak gaspının, ahlaksızlık, hırsızlık, hukuksuzluk olduğunu öğrenir” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinde otomotiv editörlüğü ve yöneticilik yaparken görevine son verilen Emre Özpeynirci de gazetenin Cuma ekini hedef alarak, “En büyük ahlak, çıkardığın 45 kişinin 9 aydır vermediğin yasal haklarını vermektir..” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Hürriyet gazetesinde eve tebligat yoluyla işten çıkarılan gazeteciler arasında bulunan Kenan Başaran da Twitter üzerinden açıklama yaptı ve “Hürriyet gazetesi her cuma ahlakı, fazileti, erdemi anlatan sayfa yapacakmış, şaka mı bu? Ahlak; İşten çıkardığınız gazetecilerin hakkını gasp etmemek. Fazilet: Başkasına ait paraya el koymamak. Erdem: Aile geçindiren insanları hakkını ödemeden beş parasız kapının önüne koymamak” dedi.

Ne olmuştu?

Demirören Grubu, 25 Ekim’de Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi oldukları gerekçesiyle Hürriyet Gazetesi’nde gerekçe göstermeden 45 gazeteciyi tazminatsız bir şekilde işten çıkarmıştı.