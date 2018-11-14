İSTEK'li öğrenciler Dünya İyilik Günü'nde iyilik yaptı

İSTANBUL, (DHA) - İSTEK Belde Okulları öğrencileri Dünya İyilik Günü’ne özel iki etkinlik düzenledi. İlk olarak Üsküdar iskelesinde simit dağıtıp şarkı söyleyen öğrenciler ardından hayvan barınağına giderek sahipsiz hayvanları besledi.

İSTEK Belde Okulları öğrencileri, Dünya İyilik Günü kapsamında 13 Kasım Salı günü sabah insanların işe gittiği saatlerde Üsküdar iskelesinde simit dağıtıp şarkı söyledi. Konuyla ilgili konuşan İSTEK Belde Okulları Kampüs Müdürü Serap Parmaksızoğlu, “1955\'ten beri varolan Dünya İyilik Günü\'nü, İSTEK Belde Lisesi öğrencilerinin zaten içlerinde varolan iyilik duygusunun pekiştirilmesi açısından çok başarılı buluyorum. Bunu gelenekselleştirmeye çalışıyoruz. Bu duygunun telaşı, heyecanı bir hafta öncesinden başlıyor ve gününde taçlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Begüm Korkut ise “İnsanlar sabah telaşındayken onlara simit ikramında bulunmak ve koşuşturmaları içinde yüzlerine bir tebessüm katabilmek büyük mutluluk ve gururdu” derken, Bahar Urun “Dünya İyilik Gününde \'Askıda Simit Belde\'de İyilik Var\' projemiz geleneksel duyarlılığımızla çok örtüştü” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Projeyi yürüten Yabancı Diller Bölüm Başkanı Asiye Gülgün Özcan da, “Öğrencilerimiz nezaket,saygı,sevgi,sorumluluk ve paylaşma değerlerimiz adına fark yarattılar. Onlarla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Günün devamında Ataşehir hayvan barınağına giden öğrenciler, daha önceden topladıkları mamaları barınağa bıraktı ve sahipsiz hayvanlarla vakit geçirdi.