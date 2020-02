İstediği pantolonu bulamayan türkücü, tezgahtarları dövdü

Türkücü Yusuf Harputlu, istediği pantolonu bulamaması üzerine çıkan tartışma sonrası mağazada çalışan Emine Y. ve Kader Y. adlı iki kadını darp etti.

Günaydın'ın haberine göre, olay, 1 Ekim günü meydana geldi. Yusuf Harputlu, Azeri asıllı eşi Berfin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki İsfanbul Alışveriş Merkezi'ne gitti. AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Yusuf Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi. İddiaya göre, Berfin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Yusuf Harputlu mağaza çalışanlarıyla bu olay nedeniyle tartışmaya başladı.

Türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı iki kadını yumruklamaya başladı. Yusuf Harputlu, çalışanları darp ettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı. Çalışanların da cep telefonlarını duvara fırlattı.

AVM güvenliğinin olaya müdahalesinin ardından iki çalışan hastaneye götürüldü. İki kadın çalışan, başvurdukları devlet hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra darp raporuyla birlikte Alibeyköy Polis Merkezi'ne başvurarak Yusuf Harputlu'dan şikayetçi oldu.

Çalışanların ihbarı sonrası Yusuf Harputlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Yusuf Harputlu konu ile ilgili Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak canlı yayında konu ile ilgili açıklama yaptı.

"Ben yapmadım, kuzenim yapmış"

Harputlu darp iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neye göre böyle bir şey yaptığım ortaya çıktı? Özür dileyerek şunu sormak istiyorum şahsımın bu olayı gerçekleştirdiğime dair bir belge bir kamera kaydı var mıdır? Olay şöyle oldu, birincisi ben evli değilim. Bugüne kadar magazinle işim olmadı. Benim ahlaksızlığımı kimse görmedi bayanların savunmasız bir çiçek olduğunu her zaman söyledim. Benim kuzenim var ismi Serdar bana tıpa tıp benziyor. Ben bu haberi şimdi gördüm olayı amcamdan biliyorum. Böyle böyle yaşanmış diye amcam bana söyledi. Her yerde o çocuğu ben zannediyorlar. Her yerde Yusuf Harputlu olduğunu zannediyorlar. Semte hiç gitmedim, semtteki AVM’ye gitmedim dediğiniz yeri hiç bilmiyorum."