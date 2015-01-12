İşte Zarrab'ın 58 milyon dolarlık uçağının ilk yolcuları

Ebru Gündeş-Reza Zarrab çifti 58 milyon dolarlık yeni uçaklarıyla Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'u İtalya'ya götürdü.

Makaron’da yer alan habere göre; Ebru Gündeş-Reza Zarrab çifti geçen hafta satın aldıkları yeni uçaklarıyla ilk yolculuklarını İtalya'ya yaptılar. İki günlük seyahatte çifte demet akalın ile eşi Okan Kurt eşlik etti. Başta Milano olmak üzere İtalya'nın birçok şehrini gezen Gündeş ve Akalın, ünlü markaların mağazalarından alışveriş yaparak önceki gün İstanbul'a döndü.

17 Aralık soruşturmasında el koyulan paraları faiziyle geri alan Reza Zarrab, Gulfstream G550 model uçağı 58 milyon dolara satın almıştı.