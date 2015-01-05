17 Aralık'ta el konulan paralarını faiziyle geri alan Zarrab, 58 milyon dolara uçak aldı

17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili hakkında takipsizlik kararı verilen işadamı Reza Zarrab, sahibi olduğu ARE Havacılık Şirketi’ne yaklaşık 58 milyon dolar değerinde Gulfstream G550 model uçak satın aldı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, uçağın fotoğrafları Zarrab’ın sahibi olduğu Royal Holding’in Facebook hesabından paylaşıldı. ARE Havacılık’a ait TC-RZA kuyruk tescilli Challenger 300 tipi bir uçak daha bulunuyor. ARE Havacılık’ın internet sitesinde ise şu mesaj yayınlandı:

Hedef 2015'te üçüncüsü

“Kusursuz hizmet mottosuyla yola çıkan ARE Havacılık, arzuladığı hizmet kalitesine ulaşabilmek için gerekli altyapı yatırımlarını ara vermeden sürdürmektedir. Filosuna kattığı ilk uçağı olan Bombardier Challenger 300 ile hizmet veren ARE Havacılık, 2015 yılı sonuna kadar uçak sayısını 3’e çıkarmayı planlamaktadır.”

TC-RZA’yı ödeyememişti

17 Aralık operasyonunun ardından Reza Zarrab’ın mal varlığına da tedbir kararı konulmuştu. Kararla, Reza Zarrab’ın sahibi olduğu bilinen TC-RZA kuyruk tescilli Challenger 300 tipi uçağın Halk Bankası’ndan leasing yöntemiyle alındığı ortaya çıkmıştı. Reza Zarrab operasyonda tutuklanınca uçağın taksitleri ödenemedi. Uçağın bankaya devri gündeme geldi. Ancak Reza Zarrab cezaevinden çıkınca birikmiş taksitleri ödedi ve uçağı geri aldı.

Reza Fındıklı’ya, o Beşiktaş’a

Zarrab geçen hafta Royal Holding, Royal Denizcilik, Royal Binicilik, ARE Havacılık ve Safir Altın şirketlerini Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi, 67 numaradaki binada birleştirdi. Binanın dış kısmına şirketlerin herhangi bir tabelası konulmadı. Şirketin danışma bölümünde ise Royal Holding tabelası yer aldı. Zarrab’ın şirketlerini Fındıklı’ya taşımasından bir hafta önce İran’da tutuklu bulunan Babek Zencani’nin de şirketini Beşiktaş’a taşıdığı ortaya çıktı. Zencani’nin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde bulunan şirketi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki bir iş merkezine taşındı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 6 milyon TL sermayeli Kont Group ve Kozmetik Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi’nin taşınma kararı 22 Aralık tarihli gazeteye yansıdı.