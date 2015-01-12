İşte 'Yüce Divan'a hayır' diyen AKP'li dokuz üyenin hazırladığı 197 sayfalık raporun tam metni

Eski dört bakan ile ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan TBMM Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarını Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan raporun tam metni ortaya çıktı. Raporda, "yeterli şüphe oluşmadığı ve yeterli delil bulunmadığı" iddiaları eşliğinde dört eski bakanın Yüce Divan’a sevk edilmelerine gerek olmadığı savunuldu.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski AB Bakanı Egemen Bağış ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddiaların araştırılması için oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonrasında komisyonun AKP'li dokuz üyesinin kararı ile eski bakanların Yüce Divan’da yargılanmalarına gerek olmadığı yönünde karar verilmişti.

Komisyonun "hukukçu" kimlikleriyle de bilinen AKP'li dokuz üyesi; Kemal Şerbetçioğlu, Bilal Uçar, Mustafa Akış, Yusuf Başer, İsmet Su, İlknur İnceöz, Yılmaz Tunç ve Ayşe Türkmenoğlu tarafından eski bakanlar hakkında 197 sayfalık bir rapor hazırlandı. AKP'li Hakkı Köylü başkanlığında yapılan çalışmaları tamamlayan komisyonun TBMM Başkanlığı’na sunduğu raporda, "yeterli delil" olmadığı gerekçesi ile eski bakanların Yüce Divan’a sevk edilmemelerine karar verildiği belirtildi.

197 sayfalık raporun tam metni için tıklayın