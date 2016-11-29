İşte yılın kelimesi

2016 yılının son günlerine girerken dictionary.com, yılın kelimesini belirledi.

İnternet sitesinden yapılan açıklamada 'ksenofobi' (Xenophobia) yılın kelimesi olarak belirlendi.

Yabancılardan, farklı kültürlerden gelenlerden korkmak, rahatsız olmak anlamına gelen ksenefobinin 2016 yılında yükselişte olduğu belirtilirken, İngiltere'de yapılan Brexit referandumu ve ABD'de göçmen karşıtı Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesi buna dayanak olarak gösterildi.

'Ksenofobi' kelimesini ABD Başkanı Barack Obama, başkan adaylarından Donald Trump'ı eleştirdiği bir konuşmasında da kullanmıştı.