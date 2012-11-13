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İşte yeni Survivor kadrosu!

Acun Ilıcalı, 2013 Mart ayında yapılacak Survivor'da yarışacak iki ismi açıkladı

13 Kasım 2012 10:48

Acun Ilıcalı dün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayınlanan programda yeni Survivor'un 2013 mart ayında yapılacağı haberini verdi.

Acun Ilıcalı, Kenan Erçetingöz'ün sorusu üzerine Survivor'a gidecek ünlü isimlerden ikisini açıkladı.

'Fetih 1453' filmiyle üne kavuşan Cengiz Çoşkun ve Habertürk yazar Nazenin Tokuşoğlu gelecek Survivor'da yarışacak.

Acun Ilıcalı yeni Survivor'un da Dominik Cumhuriyeti'nde değil, Panama'da çekileceğini söyledi. (HaberTürk)

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