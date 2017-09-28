İşte yeni okul servisi yönetmeliği; çocuk unutmaya karşı 'sensör'

Okul servis araçlarında her öğrenci için “üç nokta emniyet kemeri” ve “oturmaya duyarlı sensör” zorunlu olacak. Servislerin bağlı olduğu firma sahipleri de güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Araçlarda takip sistemi bulunacak.

Okul servis araçlarında yaşanan ölüm olayları va kazalardan sonra harekete geçen hükümet, servis araçlarının sahibi olarak taşımacılık yapan kişileri de güvenlik soruşturmasından geçirecek. Okul servis araçlarında her öğrenci için “üç nokta emniyet kemeri” ve “oturmaya duyarlı sensör” zorunlu olacak.

Milliyet'ten Tolga Şardan'nın haberine göre; eğitim yılı açılış döneminde yaşanan tartışmalar sonrasında yeni düzenleme çalışması başlatılan okul servis araçları yönetmeliğini taslağı ana hatlarıyla belli oldu. İçişleri, Milli eğitim ile Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla oluşturulan çalışma grubu, değişiklik maddeleri hazırlamak yerine tamamen yeni bir yönetmelik metni oluşturdu.

Son hali verilecek yeni yönetmelik değişikliğinde servis araçlarındaki teknik düzenlemelerin yanı sıra okul yönetimleri ile milli eğitim müdürlüklerine sorumluluk verildi. Halen yürürlükteki yönetmelikten daha kapsamlı hazırlanan yeni yönetmeliğe göre servis araçlarında görevlendirilen çalışanların yanı sıra servis firmalarının sahipleri de belli suçlara karşı güvenlik soruşturmasından geçecek.

Yeni hazırlanan metinde yer alan ve okul servis araçlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen yeni değişikliklerden bazıları şunlar:

Araç takip sistemi zorunlu

Okul servis araçlarında “araç takip sistemi” bulunacak.

Araçlarda her öğrenci için üç nokta emniyet kemeri bulunacak, klima sistemi zorunlu olacak.

Her koltukta oturmaya duyarlı sensörler bulunacak.

Araçlarda standartlara uygun iç ve dış kamera ile en az 7 günlük kayıt yapabilecek cihazı bulunacak.

Güvenlik soruşturması

Araçların bağlı bulunduğu firma sahipleri, affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olamayacak.

Yine firma sahipleri, affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile TCK’nın 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/1, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olacak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş durumu zorunlu olacak.

Taşımacılar, her eğitim ve öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel, asıl ve yedek şoför isimleri, araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildirecek.

Servisleri valilik komisyonları denetleyecek

Okul yönetimleri taşıma faaliyetlerini planlayacak, servis araçlarının okul alanındaki indirme bindirme yerlerini belirleyecek.

Milli eğitim müdürlükleri taşıma işinde çalışan şoför ve rehber personele polis ve Jandarma ile koordine ederek okul taşıma faaliyetiyle ilgili mevzuat, görev ve sorumlulukları ile iletişim becerileri ve davranış kuralları konularında eğitim vermek ve bununla ilgili tutacak.

Araçlara 12 yaş sınırı

Okul servisi olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından büyük olamayacak. Yürürlükteki yönetmelikte araçlar 10 yaşla sınırlandırılmıştı.

Gerçek ve tüzel kişiler birlikte taşıma yapabilecek. Ancak bu durumda taşımacının taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin taşımacı adına tescilli olması zorunlu olacak.

Okul servislerinin taşıma faaliyetleri, her eğitim ve öğretim yılında her iki sömestre dönem başlangıcında valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim komisyonu tarafından denetlenecek.