Okul servislerine 7. madde düzenlemesi

İstanbul Ümraniye’de okul bahçesinde çatışan servis firmaları, uyuşturucudan çocuk tacizine kadar sabıkalı çıktı. Okul aile birliklerinin, sabıkaya bile bakmadan bağışa göre servis seçtiği anlaşıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Veli, istediği servisle anlaşır” diyen 7. maddenin değiştirilmesi için raporları Ankara’ya gönderdi.

İstanbul Ümraniye’de bir ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, yıllardır okul servislerindeki sorunları yeniden gündeme getirdi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, söz konusu madde, “Öğrenci velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servis aracı işleteni ile anlaşarak da taşıtabilir” diyerek yetkiyi okul aile birliğine veriyor. Bu madde Milli Eğitim Bakanlığı’nı okul servisi seçiminde devre dışı bırakırken, “Daha çok bağış yapan servisi çeker” mantığını getiriyor. Çatışma da buradan doğuyor.

Rekabet çok büyük

Okul kayıt dönemlerinde servis firmaları arasında yaşanan kavgaların en çok görüldüğü yer İstanbul. Rantın yüksek olmasıyla sadece bir okula 3-4 farklı servis firmasının taşımacılık hizmeti vermek istemesi de firmalar arasındaki gerginliği tırmandırıyor.

Söz konusu yönetmeliğe göre okul servislerinin seçimlerinde okul yönetimleri ya da diğer bir deyişle okul aile birliklerinin yetkili kılınması, sorunun ana kaynağı olarak ortaya çıkıyor.

"Elimiz kolumuz bağlı"

Habertürk’e konuşan bir Milli Eğitim yetkilisi, durumu şöyle anlattı: “Bizim elimizi kolumuzu bağlayan, yönetmeliğin 7. maddesi. Bu madde, okul aile birlikleri ve velilerin, istedikleri servis firmalarıyla anlaşma yapmasına imkân tanıyor. Bu iki kişi arasında bir sözleşme olduğu için de bizim burada bir dahlimiz olmuyor. Servis araçları, ancak sözleşme yapıldıktan sonra emniyetin denetimine takılırsa ve gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse gerekli işlemler yapılabiliyor.”

Yönetmelik değişiyor

Ancak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sorunlara neden olan yönetmeliğin 7. maddesinin değişmesi ya da kaldırılması için çalışma başlattı. Bu konuda hazırlanan raporların sözlü ve yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildiği öğrenildi.

Çalışmalar çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın şu an yürürlükte olan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nin değiştirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir ortak yönetmelik hazırlanacağı bildirildi. Bu konu hakkında iki bakanlık arasındaki istişarelerin de sürdürüldüğü öğrenildi.

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