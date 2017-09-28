Okul servisi şoförü alkollü çıktı

Kırklareli'nin Kofçaz İlçesi'nde jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan servislere yönelik yaptığı denetim sırasında servis şoförlerinden S.T.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz İlçesi'ne bağlı köylerden taşımalı eğitim alan öğrencilerin bulunduğu servislere yönelik denetim yaptı.

Havadan drone ile görüntü alınarak yapılan denetimler sırasında araçlar tek tek kontrol edilirken, sürücüler üzerinden alkol uygulaması yapıldı. Uygulamada öğrenci servis şoförlerinden S.T.'nin alkollü olduğu belirlenip, ehliyetine el konuldu.

Öğrenciler şirketten çağrılan başka bir sürücüyle okullarına götürüldü. Minibüs şirketi, alkollü sürücü S.T.'yi işten çıkardı. Gözaltına alınan S.T. ile ilgili soruşturma da sürüyor. (DHA)