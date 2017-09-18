Okul servisinin çarptığı ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

Sivas'ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi, okul servisinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sol'da yer alan habere göre Sivas'ta Şehit Talha Emre Zilegil İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören Hülya-Mehmet Kayabaş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tunahan Kayabaş (10), eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde öğle tatilinde evine gitti. Evinden çıktıktan sonra yolun karşısındaki bakkala geçmek isteyen Tunahan Kayabaş'a, Mehmet Y. idaresindeki 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından minibüs sürücüsü Mehmet Y.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.