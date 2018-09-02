Ağustos ayının da geride kalmasıyla birlikte kuzey yarımküre yaz mevsimine yavaş yavaş veda etmeye başladı. Yaz mevsiminin sona ermesi çoğu kişi de mutsuzluğa ve karamsarlığa sebep olsa da, tatilin bitmesine sevinmenizi sağlayacak nedenler de var.

İşte yaz tatilinin bitmesine sevinmek için 5 neden...

Tatil hasta ediyor

Bonn’da bir yüksek okulun yaptığı araştırmaya göre, tatil aslında insanları hasta ediyor. Baş ağrısı, uyku bozukluğu ve gribal enfeksiyona tatilciler daha yatkın oluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 22’si hayatlarında en az bir defa boş zamanın yarattığı esrarengiz rahatsızlıklardan muzdarip olmuş.

Açıklaması: Boş zaman bulduğunda bağışıklık sistemi de tatil yapıyor.

'Ayrılık mevsimi' sona eriyor

Yürütülen bir psikoterapi araştırmasına göre Almanya’da çiftler arasındaki ayrılma oranları yaz tatili sonrası artıyor. Boşanmaların üçte biri tatil sonrası gerçekleşiyor.

Sebep: çiftlerin uzun süredir sinirini bozan konular tatilde günışığına çıkıyor. Yaz tatili sonrası boşanma davası açanların çoğu ise kadınlar oluyor.

“Bean-Ball” sendromu

İntikam hisleri sıcak havada yoğunluğunu artırıyor. Amerikalı araştırmacıların futbolcularla yürüttükleri bir araştırmanın sonucuna göre sıcak havada oyuncular daha acımasız oluyor. Bu duruma Bean-Ball sendromu deniyor. Yaz tatilde sık tartışıyorsanız belki de nedeni sıcak havalardır.

Tatil aptallaştırıyor

Boş zaman aptallaştırıyor. Erlanger Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre hiçbir şey yapmadan günler geçiren biri IQ’sundan 20 puan kaybedebilir. Bunun aksine aktif tatilciler daha yüksek IQ ile eve dönüyor.

Stendhal sendromu

Tabii entelektüel gelişimini tatil döneminde abartanlar da olabilir. Floransa benzeri şehirleri ziyaret eden tatilcilerden bildiğimiz Stendhal sendromuna tatil döneminde çok fazla sayıda yeri ziyaret edenlerde rastlanıyor. Tatilcilerde aşırı duyusal yükleme nedeniyle baş dönmesi, nabız artışı ve panik atak gözleniyor.