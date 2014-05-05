T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte yasa dışı dinlemeyle suçlanan 9 polis hakkındaki iddianame

Adana’da hâkim ve savcıları yasa dışı yollarla dinlemekle suçlanan 9 polis hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

05 Mayıs 2014 18:12

Arzu Yıldız

Adana’da 9 polis hakkında yasa dışı dinleme suçlamasıyla hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede aralarında iki polis şefinin de bulunduğu 9 sanık, “resmi belgede sahtecilik, iftira, suç uydurma, yasa dışı dinleme, özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla 78 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. 

Savcı Ali Doğan tarafından hazırlanan iddianamede, dinlemelerin etik değerlendirilmesinin de yapılması dikkat çekerken halen 102 kişinin yasa dışı dinlendiği iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen farklı soruşturmalar olduğu belirtildi.

İddianamede, savcının “şüphelilerin savunmalarına itibar edilmesinin mümkün olmadığı” tespitini yapması dikkat çekerken, neden iddianame şöyle açıklandı: 

“Soruşturma dosyalarında yasa dışı dinlenen hâkim ve savcıların cep telefonlarını aidiyet numarasıyla uzun süre dinleyen polis memurları ve amirleri olan şüphelilerin dinleme başladığı andan itibaren ilk konuşmalarda dahi ‘hâkim, savcı’ hitabı pek çok kez geçeceği için haberlerinin olmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilmesi mümkün değildir.”

İddianamede sahte evrakla dinleme yapılmasına atıfta bulunan savcı, bu durumun “hukuk güvenliği, devlet güvenirliğini yok etmeye yönelik eylem olduğunu” savundu. İddianamede bu konudaki hususlar şöyle değerlendirildi:

“Hâkim, savcıların dahi yasa dışı ve sahte evraklarla dinlenebildiği bir ülkede hukuk güvenliğinden bahsedilebilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle şüphelilerin işledikleri suçlar Türkiye'de hukuk güvenliğini ve devletin güvenilirliğini yok etmeye yönelik eylemlerdir.

Hukuk devletlerinde hukuk güvenliğini sağlamakla yükümlü olan hâkim ve savcıların dahi haberleşme özgürlüğü suçla mücadele görevi olan şüpheliler tarafından bu şekilde ağır bir biçimde ihlal edildiği bir ortamda hukuk ve haberleşme güvenliğinden bahsedilemez.

Tüm yukarda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde; tüm şüphelilerin iştirak halinde yukarda belirtilen suçları işledikleri anlaşıldığından; söz konusu şüphelilerin pek çok hâkim savcıyı ve kamu görevlisini benzer şekilde ve sistemli şekilde yasa dışı dinledikleri hususundaki soruşturmalar ve bu soruşturma içeriği ve mevcut somut ve güçlü deliller bulunması ve kasıtlarının ve suça iştirak iradelerinin yoğunluğu dikkate alındığında ve şüphelilerin konumları ve görevleri gereği delilleri karartma şüphelerinin devam ettiği ve dosyada güçlü somut deliller olduğu dikkate alınarak şüphelilerin tensiben tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına ve şüphelilerin yargılamasının yapılarak üzerine atılı suçtan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

Mahkeme 9 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederken Savcı Ali Doğan’ın iddianamede haklarında tutuklama istediği polisler hakkında bu kararın kabul edilip edilmeyeceği mahkeme tarafından hazırlanacak tensip tutanağında netleşecek. Mahkemenin tutuklanma talebini kabul etmesi halinde polisler yeniden cezaevine girecek.

Dokuz polis hakkındaki iddianamenin tam metnini okumak için tıklayın...

ETİKETLER

adanapolisdinlemearzu yıldızali demiriddianametam metin

İlgili Haberler

Adana'da tutuklanan 6 polise Star'ın manşet haberi soruldu

Adana'da yasa dışı dinleme yaptıkları ileri sürülen 6 polisin sorgusunda Star gazetesinde yayınlanan bir habere ilişkin sorular sorulması dikkat çekti

Adana'da 'yasa dışı dinleme' iddiasıyla tutuklanan 6 polis serbest bırakıldı

Adana’da geçen hafta yasa dışı dinleme iddiasıyla tutuklanan, ikisi emniyet müdürü 6 polis için tahliye kararı verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24