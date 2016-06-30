İşte yapımcısına en çok para kazandıran oyuncular

Aldıkları astronomik ücretlerle dillere destan hayatlar yaşayan Hollywood'un aktör ve aktrisler aldıkları ücretin hakkını veriyor. Box Office Mojo, yapımcısına en çok para kazandıran oyuncuları belirledi.
Kadınlar kategorisinde bugüne kadar rol aldığı filmlerin tamamı 3 bin 332 milyar dolar gişe yapan 31 yaşındaki Scarlett Johansson zirveye oturdu.
3. Morgan Freeman 4,433 milyar dolar
4. Tom Hanks 4,340 milyar dolar
5. Robert Downey, Jr. 3,943 milyar dolar
6. Eddie Murphy 3,810 milyar dolar
7 .Tom Cruise 3,587 milyar dolar
8 .Johnny Depp 3,366 milyar dolar
9 .Michael Caine 3,340 milyar dolar
10. Scarlett Johansson 3,332 milyar dolar
11. Gary Oldman 3,294 milyar dolar
12. Robin Williams 3,279 milyar dolar
13. Bruce Willis 3,189 milyar dolar
14. Stellan Skarsgard 3,171 milyar dolar
15. Anthony Daniels 3,162 milyar dolar
16. Ian McKellen 3,150 milyar dolar
17. Stanley Tucci 3,123 milyar dolar
18. Robert DeNiro 3,077 milyar dolar
19. Cameron Diaz 3,031 milyar dolar
20. Matt Damon 2,951 milyar dolar
21. Liam Neeson 2,941 milyar dolar
22. Andy Serkis 2,890 milyar dolar
23. Don Cheadle 2,881 milyar dolar
24. Will Smith 2,848 milyar dolar
25. Ben Stiller 2,827 milyar dolar