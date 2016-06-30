İşte yapımcısına en çok para kazandıran oyuncular

Aldıkları astronomik ücretlerle dillere destan hayatlar yaşayan Hollywood'un aktör ve aktrisler aldıkları ücretin hakkını veriyor. Box Office Mojo, yapımcısına en çok para kazandıran oyuncuları belirledi.

Kadınlar kategorisinde bugüne kadar rol aldığı filmlerin tamamı 3 bin 332 milyar dolar gişe yapan 31 yaşındaki Scarlett Johansson zirveye oturdu.

İşte yapımcısının yüzünü gişede güldüren, en çok para kazandıran oyuncular:

1. Harrison Ford 4,871 milyar dolar

2 .Samuel L. Jackson 4,646 milyar dolar