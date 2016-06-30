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Kültür-Sanat

İşte yapımcısına en çok para kazandıran oyuncular

Listenin kadınlar kategorisinde, filmlerinin toplam hasılatı 3 bin 332 milyar dolar olan Scarlett Johansson ilk sırada yer alıyor

30 Haziran 2016 22:53

Aldıkları astronomik ücretlerle dillere destan hayatlar yaşayan Hollywood'un aktör ve aktrisler aldıkları ücretin hakkını veriyor. Box Office Mojo, yapımcısına en çok para kazandıran oyuncuları belirledi.

Kadınlar kategorisinde bugüne kadar rol aldığı filmlerin tamamı 3 bin 332 milyar dolar gişe yapan 31 yaşındaki Scarlett Johansson zirveye oturdu.

İşte yapımcısının yüzünü gişede güldüren, en çok para kazandıran oyuncular:

1. Harrison Ford 4,871 milyar dolar

2 .Samuel L. Jackson 4,646 milyar dolar

3. Morgan Freeman 4,433 milyar dolar

4. Tom Hanks 4,340 milyar dolar

5. Robert Downey, Jr. 3,943 milyar dolar

6. Eddie Murphy 3,810 milyar dolar 

7 .Tom Cruise 3,587 milyar dolar

8 .Johnny Depp 3,366 milyar dolar

9 .Michael Caine 3,340 milyar dolar

10. Scarlett Johansson 3,332 milyar dolar  

11. Gary Oldman 3,294 milyar dolar

12. Robin Williams 3,279 milyar dolar

13. Bruce Willis 3,189 milyar dolar

14. Stellan Skarsgard 3,171 milyar dolar

15. Anthony Daniels 3,162 milyar dolar 

16. Ian McKellen 3,150 milyar dolar

17. Stanley Tucci 3,123 milyar dolar

18. Robert DeNiro 3,077 milyar dolar

19. Cameron Diaz 3,031 milyar dolar

20. Matt Damon 2,951 milyar dolar 

21. Liam Neeson 2,941 milyar dolar

22. Andy Serkis 2,890 milyar dolar

23. Don Cheadle 2,881 milyar dolar

24. Will Smith 2,848 milyar dolar

25. Ben Stiller 2,827 milyar dolar 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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