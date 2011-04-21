İşte Urfa’nın nabzını tutan İsotçu: AKP 4 vekil çıkarır

T24 - Hülya Karabağlı /Ankara12 Haziran seçimlerinde 11 bağımsız adayla kıyasıya bir yarışa sahne olacak Şanlıurfa’nın nabzını yerli ve yabancı turistlerin uğramadan evlerine dönmedikleri İsotevi sahibi Çerkez Korkmaz T24 için tuttu. Dededen toruna ‘öz’ Urfalı Korkmaz’a göre, AKP bu seçimlerde ithal adaydan dolayı büyük kayıp yaşayacak. 4 milletvekilliği ile yetinecek. CHP ve MHP 2’şer milletvekili çıkaracak. BDP’nin desteklediği iki bağımsız aday seçilecek. Bucak aşiretinden Ahmet Bucak parlamentoya girecek.
Urfa'nın orta yeri İsot
“Türkiye’de isot bizden sorulur” sloganıyla el emeğiyle ürettiği isotu dünyanın her tarafına tanıtan Korkmaz’ın dükkanı Urfa’nın tam ortasında. 2004 yılında ‘ Şanlıurfa Usotevi”ni açan Korkmaz, ticaret odasına kayıtlı. İsottan vergi mükellefi. İsotevini,Türk Patent Enstitüsü’ne tescillettiren Korkmaz’ın ajandasında sadece 4 binden fazla akademi dünyasından müşteri var.CHP ve MHP 2’şer milletvekili çıkarır
Kentin, AKP’nin kalesi olarak bilindiğine dikkat çeken Korkmaz, “ AKP bu seçimlerde, Urfa’da oturup da Urfalı olamayan adaylara, ithal isimlere yer verdiğinden dolayı büyük kayıplara uğrayacağını sanıyorum. Eğer böyle liste yapmamış olsaydı; AKP 10, BDP iki milletvekili çıkarırdı. Ancak, kent, o noktada değil. 12 milletvekilinin dağılımı bana göre, AKP 4, MHP 2, CHP 2, BDP’nin desteklediği iki bağımsız aday, bağımsız adaylardan Ahmet Bucak’ı favori olarak görüyorum."Eşekten düştük
Urfa’da ibrenin tersine dönmesini Nasreddin Hoca’nın ünlü ‘eşekten düşme’ hikayesi ile anlatan Korkmaz, “Biz Urfalılar İsterdik ki Urfa’da ikamet edenler listelerde yer alsaydı. İthal insanlara derdimizi anlatamayız ki? Bu nedenden dolayı AKP’nin Urfa’da çöküşü söz konusu.”