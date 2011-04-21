İşte Urfa’nın nabzını tutan İsotçu: AKP 4 vekil çıkarır

T24 - Hülya Karabağlı /Ankara

Urfa'nın orta yeri İsot

CHP ve MHP 2’şer milletvekili çıkarır

Eşekten düştük

“Türkiye’de isot bizden sorulur” sloganıyla el emeğiyle ürettiği isotu dünyanın her tarafına tanıtan Korkmaz’ın dükkanı Urfa’nın tam ortasında. 2004 yılında ‘ Şanlıurfa Usotevi”ni açan Korkmaz, ticaret odasına kayıtlı. İsottan vergi mükellefi. İsotevini,Türk Patent Enstitüsü’ne tescillettiren Korkmaz’ın ajandasında sadece 4 binden fazla akademi dünyasından müşteri var.Kentin, AKP’nin kalesi olarak bilindiğine dikkat çeken Korkmaz, “ AKP bu seçimlerde, Urfa’da oturup da Urfalı olamayan adaylara, ithal isimlere yer verdiğinden dolayı büyük kayıplara uğrayacağını sanıyorum. Eğer böyle liste yapmamış olsaydı; AKP 10, BDP iki milletvekili çıkarırdı. Ancak, kent, o noktada değil. 12 milletvekilinin dağılımı bana göre, AKP 4, MHP 2, CHP 2, BDP’nin desteklediği iki bağımsız aday, bağımsız adaylardan Ahmet Bucak’ı favori olarak görüyorum."Urfa’da ibrenin tersine dönmesini Nasreddin Hoca’nın ünlü ‘eşekten düşme’ hikayesi ile anlatan Korkmaz, “Biz Urfalılar İsterdik ki Urfa’da ikamet edenler listelerde yer alsaydı. İthal insanlara derdimizi anlatamayız ki? Bu nedenden dolayı AKP’nin Urfa’da çöküşü söz konusu.”