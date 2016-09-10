İşte ünlü yazarlara göre ömrümüze ömür katan kitaplar

Kitap okumanın insan üzerindeki sayısız faydasına bir yenisi daha eklendi. Yapılan araştırmalara göre kitap okumak insan ömrünü uzatıyor.

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’de 3635 denek üzerinde yapılan araştırmaya göre, günde yaklaşık yarım saat kadar kitap okuyan kişiler hiç kitap okumayanlara göre ortalama 2 yıl daha uzun yaşıyor.

Milliyet’ten Özge Tabak, Yale Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı bu araştırma ışığında, ünlü yazar ve eleştirmenlere ömür uzatacak kitapları sordu.

Edebiyat dünyamızın ünlü yazar ve eleştirmenlerinin, ömrünüzü uzatacak kitap önerileri şöyle:

Ahmet Ümit

– Cebelavi Sokağı’nın Çocukları - Necip Mahfuz

– Binbir Gece Masalları – Anonim

– Gülün Adı – Umberto Eco

– Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan

– Ben Ruhi Bey Nasılım? – Edip Cansever

Hakan Günday

– Zamanın Farkında – Şule Gürbüz

– Boncuk Oyunu – Hermann Hesse

– Pal Sokağı Çocukları – Ferenc Molnar

– Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

– Sandman – Neil Gaiman

Hamdi Koç

– Buz ve Ateşin Şarkısı / Taht Oyunları serisi – George R. R. Martin

– Madde 22 – Joseph Heller

– Yanardağın Altında – Malcolm Lowry

– Fil – Raymond Carver (Carver’ın Can Yayınları’ndan çıkan öykü kitaplarından herhangi biri okunabilir)

– Anna Karenina – Tolstoy (İş Bankası Kültür Yayınları çevirisi)

Mario Levi

– Karamazov Kardeşler – Dostoyevski

– Deniz Feneri – Virginia Woolf

– Kayıp Zamanın İzinde – Marcel Proust

– Veba - Albert Camus

– Dava – Franz Kafka

Pınar Kür

– Akıl ve Tutku – Jane Austen

– Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin

– Dönüşüm – Kafka

– Büyük Umutlar – Charles Dickens

– Handan – Halide Edip Adıvar

Necmiye Alpay

– Memleketimden İnsan Manzaraları – Nazım Hikmet

– Kırmızı Saçlı Kadın – Orhan Pamuk

– Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok – Erich Maria Remarque

– Varolmayan Şövalye – Italo Calvino

– Yüzünde Bir Yer – Sema Kaygusuz

Sezgin Kaymaz

– İnci Gibi Dişler Zadie Smith

– Kolera Günlerinde Aşk – Gabriel Garcia Marquez

– Dur Bir Mola Ver - Tom Robbins

– Oz – Adam Fowler

– Golem ve Cin – Helene Wecker

Semih Gümüş

– Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi – Theodor W. Adorno

– Genç Bir Romancının İtirafları – Umberto Eco

– Katedral – Raymond Carver

– Dokuz Öykü – J. D. Salinger

– Kalabalıkta Yüzler – Valeria Luiselli

Yekta Kopan

– Enayinin Portföyü – Kurt Vonnegut

– Toprak Ev – Woody Guthrie

– Baştankara – Sine Ergün

– Dank – Sinem Sal

– Kabuslar Pazarı - Stephen King