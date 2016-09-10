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Kültür-Sanat

İşte ünlü yazarlara göre ömrümüze ömür katan kitaplar

Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, günde yarım saat kitap okuyanlar hiç okumayanlara göre ortalama 2 yıl daha uzun yaşıyor

10 Eylül 2016 23:16

Kitap okumanın insan üzerindeki sayısız faydasına bir yenisi daha eklendi. Yapılan araştırmalara göre kitap okumak insan ömrünü uzatıyor.

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’de 3635 denek üzerinde yapılan araştırmaya göre, günde yaklaşık yarım saat kadar kitap okuyan kişiler hiç kitap okumayanlara göre ortalama 2 yıl daha uzun yaşıyor.

Milliyet’ten Özge Tabak, Yale Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı bu araştırma ışığında, ünlü yazar ve eleştirmenlere ömür uzatacak kitapları sordu.

Edebiyat dünyamızın ünlü yazar ve eleştirmenlerinin, ömrünüzü uzatacak kitap önerileri şöyle:

 

Ahmet Ümit

 

Cebelavi Sokağı’nın Çocukları - Necip Mahfuz

Binbir Gece Masalları – Anonim

Gülün Adı – Umberto Eco

Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan

Ben Ruhi Bey Nasılım? – Edip Cansever

 

Hakan Günday

 

Zamanın Farkında – Şule Gürbüz

Boncuk Oyunu – Hermann Hesse

Pal Sokağı Çocukları – Ferenc Molnar

Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

Sandman – Neil Gaiman

 

Hamdi Koç

 

Buz ve Ateşin Şarkısı / Taht Oyunları serisi – George R. R. Martin

Madde 22 – Joseph Heller

Yanardağın Altında – Malcolm Lowry

Fil – Raymond Carver (Carver’ın Can Yayınları’ndan çıkan öykü kitaplarından herhangi biri okunabilir)

Anna Karenina – Tolstoy (İş Bankası Kültür Yayınları çevirisi)

 

Mario Levi

 

Karamazov Kardeşler – Dostoyevski

Deniz Feneri – Virginia Woolf

Kayıp Zamanın İzinde – Marcel Proust

Veba - Albert Camus

Dava – Franz Kafka

 

Pınar Kür

 

Akıl ve Tutku – Jane Austen

– Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin

Dönüşüm – Kafka

Büyük Umutlar – Charles Dickens

Handan – Halide Edip Adıvar

 

Necmiye Alpay

 

Memleketimden İnsan Manzaraları – Nazım Hikmet

Kırmızı Saçlı Kadın – Orhan Pamuk

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok – Erich Maria Remarque

Varolmayan Şövalye – Italo Calvino

Yüzünde Bir Yer – Sema Kaygusuz

 

Sezgin Kaymaz

 

İnci Gibi Dişler Zadie Smith

Kolera Günlerinde Aşk – Gabriel Garcia Marquez

Dur Bir Mola Ver - Tom Robbins

Oz – Adam Fowler

Golem ve Cin – Helene Wecker

 

Semih Gümüş

 

Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi – Theodor W. Adorno

Genç Bir Romancının İtirafları – Umberto Eco

Katedral – Raymond Carver

Dokuz Öykü – J. D. Salinger

Kalabalıkta Yüzler – Valeria Luiselli

 

Yekta Kopan

 

Enayinin Portföyü – Kurt Vonnegut

Toprak Ev – Woody Guthrie

Baştankara – Sine Ergün

Dank – Sinem Sal

Kabuslar Pazarı - Stephen King

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uzun yaşamanın sırrıkitap okumakömür uzatan kitaplarYale ÜniversitesiAhmet Ümit

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