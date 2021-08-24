İşte üç senaryo | Ocakta memur maaşları nasıl hesaplanacak?

Memur sendikaları, 3 hafta süren toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda hükümetin memur ve memur emeklileri için yaptığı 2. zam teklifini kabul etti. Buna göre; 6’şar aylık dönemde 2022 yılı için yüzde 5 artı 7, 2023 yılı için yüzde 8 artı 6 oranında zam yapılacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın hesaplamasına göre altı aylık enflasyonun bu oranları aşması halinde, hesaplanacak enflasyon farkı bir sonraki altı aylık dönemin maaş artışlarına eklenecek.

TIKLAYIN: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?

Bu yılın temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.45 oranında artış yapıldı. Bunun 3 puanlık kısmı 2021 yılı toplu sözleşme zammından, 5.45 puanlık kısmı da ocak–haziran dönemindeki enflasyon farkından kaynaklandı.

Ocak ayında memur maaşları ve emekli aylıklarına, yeni imzalanan yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ilave olarak bu yılın temmuz–aralık aylarındaki enflasyon farkı da yansıtılacak.

3 ayrı enflasyon senaryosuna göre maaş zammı

Üç ayrı enflasyon senaryosuna göre memur maaşlarına ne kadarlık zam yapılacağı ise şöyle;

Birinci senaryo; 2003 – 2020 yıllarını kapsayan 18 yıllık dönemde temmuz – aralık döneminde ortalama enflasyon yüzde 5.06 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında da enflasyon bu oranda çıkarsa, enflasyon temmuz ayındaki yüzde 3’lük toplu sözleşme zammını 2.06 puan aşmış olacak. Bu enflasyon farkı ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammına eklenecek. Böylece ocak ayında maaş ve aylıklara yüzde 7.06 oranında zam yapılacak. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 4 bin 666 lira, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 507 TL olacak.

İkinci senaryo; 2018 – 2020 yıllarını kapsayan son üç yılda enflasyon yüksek seyretti ve temmuz – aralık dönemi itibarıyla üç yılın ortalama enflasyonu yüzde 8.35 olarak gerçekleşti. Bu senaryoda memurlara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyondan dolayı yüzde 5.35 oranında enflasyon farkı uygulanması gerekecek. Toplu sözleşmeyle sağlanan 5 puan da ilave edildiğinde memur maaşları ve emekli aylıkları ikinci senaryoda yüzde 10.35 oranında artacak. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 4 bin 809 lira, en düşük emekli aylığı da 3 bin 615 lira olacak.

Geçen yılın ikinci yarısında da enflasyon yüzde 8.35 oldu. Ondan önceki 2 yıllık dönemin ortalama düzeyinde gerçekleşti.

Üçüncü senaryo; Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın bu tahmininin gerçekleşebilmesi için yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5.27 olması gerekir. Bu durumda ise 2021’in ikinci yarısındaki enflasyondan dolayı 2.27 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla ocak ayında yüzde 7.27 oranında artış yapılacak. Bu senaryo gerçekleşirse en düşük memur maaşı 4 bin 675 lira, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 514 lira olacak.

SSK ve BAĞ-KUR'lular daha az zam alacak

SSK ve BAĞ-KUR aylıkları sadece enflasyon oranında artırılıyor. Söz konusu üç senaryoda da SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam, memur emeklilerine yapılacak zammın altında kalacak.

SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları birinci senaryoda yüzde 5.06, ikinci senaryoda yüzde 8.35, üçüncü senaryoda yüzde 5.27 oranında artacak.

2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı birinci senaryoda 2 bin 757 lira, ikinci senaryoda 2 bin 843 lira, üçüncü senaryoda ise 2 bin 762 lira olacak.