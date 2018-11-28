İşte Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı'nın kayıp parçaları
ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen Çingene Kızı mozaiğinin 12 adet parçası dün Türkiye'ye getirilmişti
28 Kasım 2018 14:41
Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı"nın paha biçilmez 12 parçası dün ABD'den getirildi. Türkiye söz konusu parçaları almak için 6 yıldır mücadele veriyordu.
ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.
İşte Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı"nın kayıp parçaları: