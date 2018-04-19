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Çevre

İşte Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri

Türkiye'de 180 istasyonun 156'sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik olduğu tespit edildi

19 Nisan 2018 13:19

Türk Toraks Derneği ve Ajans Press'in derlediği bilgilere göre Türkiye'nin en kirli ve temiz havaya sahip illeri belli oldu. 2017 yılında Türkiye'de sadece Artvin'in havası temiz çıktı. İstanbul'da da yapılan incelemelerde havası en kirli ilçe Esenyurt olarak belirlendi.

Avrupa Birliği limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik olduğu tespit edildi. 62 istasyonda ise saptanan limit aşımının 180 günden daha fazla olduğu görüldü. Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alındığında, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olması dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en kirli 5 şehri şöyle:

1- Bursa

2- Manisa

3- Adana

4- Denizli

5- Niğde


Büyükşehirlere göre en kirli ilçeler


İstanbul: Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.

İzmir: Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında yer aldı.

Ankara: Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler şeklinde görüldü.

 

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