T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İşte Türkiye'nin en genç zenginleri

Forbes Türkiye, 12'nci kez 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı

03 Mart 2017 21:14

Forbes Türkiye, tarafından açıklanan "En Zengin 100 Türk" listesindeki 46 kişi servetini artırdı. Toplam servet, 8,2 milyar dolar artışla 102,9 milyar dolar oldu.

Yaş ortalaması 62 olan listenin en genç isimleri ise 1984 doğumlu İpek Kıraç ile birlikte 1982 doğumlu Erden Timur oldu. Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, geçen seneye göre servetini 85 milyon dolar artırarak 625 milyon dolara çıkardı. İpek Kıraç, bu sayede 75’inci sıradan 63’üncü sıraya yükseldi.

İpek Kıraç - Koç Holding

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ise, geçen yıla göre servetini 50 milyon dolar artırarak 450 milyon dolara çıkardı. Listede 5 basamak birden yükselen Erden Timur, 2010’da İstanbul’a gelerek kurduğu Nef ile yazdığı başarı hikayesiyle tanındı. 6 yılda 25’in üzerinde gayrimenkul projesini hayata geçiren Nef, geçen yıl Galatasaray’ın ana sponsoru olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Erden Timur - Nef Holding

Listede ilk 100'de yer alan diğer genç zenginler şöyle:

Serra Sabancı - Sabancı Holding

1976 doğumlu 44. Sırada

Serveti 775 milyon dolar

Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding

1976 doğumlu 95. Sırada 

Serveti 450 milyon dolar

Fatma Tuba Yazıcı - Diler Holding

1974 doğumlu 27. Sırada 

Serveti 1 milyar dolar

M. Avni Kiğılı - Hayat Holding

1974 doğumlu 81. Sırada 

Serveti 500 milyon dolar

Sevil Sabancı - Sabancı Holding

1973 doğumlu 66. Sırada 

Serveti 600 milyon dolar

Hamdi Ulukaya -  Chobani yoğurt (ABD)

1972 doğumlu 12. Sırada 

Serveti 1,7 milyar dolar

Diane Arcas - Arkas Lojistik

1972 doğumlu 38. Sırada 

Serveti 800 milyon dolar

Demir Sabancı - Sabancı Holding

1972 doğumlu 54. Sırada 

Serveti 650 milyon dolar

Bernard Arcas - Arkas Holding

1971 doğumlu 38. Sırada

Serveti 800 milyon dolar

Osman Kibar - Samumed (ABD)

1971 doğumlu 8. Sırada 

Serveti 2 milyar dolar

ETİKETLER

Forbes TürkiyeEn Zengin 100 Türkİpek KıraçErden TimurservetKoç HoldingNef Holdingaçıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24