İşte Türkiye'nin en genç zenginleri

Forbes Türkiye, tarafından açıklanan "En Zengin 100 Türk" listesindeki 46 kişi servetini artırdı. Toplam servet, 8,2 milyar dolar artışla 102,9 milyar dolar oldu.

Yaş ortalaması 62 olan listenin en genç isimleri ise 1984 doğumlu İpek Kıraç ile birlikte 1982 doğumlu Erden Timur oldu. Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, geçen seneye göre servetini 85 milyon dolar artırarak 625 milyon dolara çıkardı. İpek Kıraç, bu sayede 75’inci sıradan 63’üncü sıraya yükseldi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ise, geçen yıla göre servetini 50 milyon dolar artırarak 450 milyon dolara çıkardı. Listede 5 basamak birden yükselen Erden Timur, 2010’da İstanbul’a gelerek kurduğu Nef ile yazdığı başarı hikayesiyle tanındı. 6 yılda 25’in üzerinde gayrimenkul projesini hayata geçiren Nef, geçen yıl Galatasaray’ın ana sponsoru olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Listede ilk 100'de yer alan diğer genç zenginler şöyle:

Serra Sabancı - Sabancı Holding

1976 doğumlu 44. Sırada

Serveti 775 milyon dolar

Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding

1976 doğumlu 95. Sırada

Serveti 450 milyon dolar

Fatma Tuba Yazıcı - Diler Holding

1974 doğumlu 27. Sırada

Serveti 1 milyar dolar

M. Avni Kiğılı - Hayat Holding

1974 doğumlu 81. Sırada

Serveti 500 milyon dolar

Sevil Sabancı - Sabancı Holding

1973 doğumlu 66. Sırada

Serveti 600 milyon dolar

Hamdi Ulukaya - Chobani yoğurt (ABD)

1972 doğumlu 12. Sırada

Serveti 1,7 milyar dolar

Diane Arcas - Arkas Lojistik

1972 doğumlu 38. Sırada

Serveti 800 milyon dolar

Demir Sabancı - Sabancı Holding

1972 doğumlu 54. Sırada

Serveti 650 milyon dolar

Bernard Arcas - Arkas Holding

1971 doğumlu 38. Sırada

Serveti 800 milyon dolar

Osman Kibar - Samumed (ABD)

1971 doğumlu 8. Sırada

Serveti 2 milyar dolar