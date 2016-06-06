İşte Türkiye'nin çevre tehdidi haritası

CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı'nın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde paylaştığı Çevre Tehdidi Haritası’na göre; Türkiye’nin doğası rant tehdidi altında bulunuyor.

Birgün'de yer alan habere göre; Amerikan Yale Üniversitesi'nin 2015 Dünya Çevre Performansı Endeksi raporuna göre Türkiye son iki yılda 33 basamak birden geriledi. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma kategorisinde 100 üzerinden 22,5 puan alarak 180 ülke içinde 177’nci oldu.

CHP'li Milletvekili Akatlı, düzenlediği basın açıklamasında; "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve maalesef ülkemizde çevre adına kutlayabileceğimiz en ufak bir gelişme yok. Türkiye’nin doğası tam anlamıyla vahşi bir talan ekonomisine teslim edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Özellikle enerji, maden, ulaştırma ve inşaat sektörü Türkiye’yi yağmalıyor." diyen Akatlı, "Barajlarla ekosistem değişiyor, HES’lerle akarsular kuruyor, RES’lerle ormanlar kesiliyor, yollarla, havalimanlarıya, köprülerle Türkiye’nin doğası talan ediliyor." şeklinde konuştu.

"Sera gazı emisyonlarını son 24 yılda

yüzde 125 arttı"

Zeynep Altıok Akatlı, yaban hayatı ve hayvan hakları adına Türkiye'nin herhangi bir gelişme göstermediğini söyleyerek "Kanun tekliflerimiz raflarda duruyor hiçbir şekilde Meclis’te gündeme gelmiyor, getirilmiyor" dedi. Doğa ve yaban hayatının korunmasında Türkiye'nin, iç savaş ve diğer felaketlerle mücadele eden Irak, Suriye, Libya ve Haiti’nin gerisinde kaldığını söyledi.

Türkiye'nin 1990 yılına göre iklim değişikliği ve küresel ısınmayı artıran karbondioksit emisyonlarını yüzde 125 artırdığını belirten Akatlı, bu artıştan çok daha fazlasının 2030’a kadar yapılmasının planlandığını söyledi. Bu durumun daha fazla termik santral, daha fazla duble yol, daha fazla köprülerle sonuçlanacağını söylerek; "Hükümet, iklimi daha çok değiştirecek." dedi. "Türkiye iyi olan hiçbir şeyi yüzde 125 artıramazken, kötü olan sera gazı emisyonlarını son 24 (1990-2014) yılda yüzde 125 artırdı" diyen Milletvekili, Türkiye’nin gerileme kaydettiği diğer ana kategori ise “Ormanlar” olduğunu belirtti.

CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı açıklamasına;

"Uydu verileri, 14 yılda 178 bin hektar alanın ormanlaştığını, 333 bin hektarın orman kaybettiğini gösteriyor. Sadece İstanbul’da havaalanı, yol, köprü projeleri için kesilen ve kesilecek ağaç sayısı 3 milyon. Türkiye’nin akciğerleri yok ediliyor!

Türkiye artık alarm veriyor. İmar uygulamaları, rant ve talan için feda edilen çevre, kirlilik, yok edilen su kaynakları, çölleşme, karbondioksit emisyonu ile yarınlarımızı göremiyoruz.

CHP olarak Türkiye Çevre Tehdidi Haritasını çıkardık. Haritada da görüldüğü üzere Türkiye doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 200’e yakın çevresel tehditle karşı karşıya. Burada Ege Bölgesi ve İzmir’e özel bir vurgu yapmak gerekiyor. İzmir endüstriyel atıklar ve buna bağlı kirlilikten termik santrale, HES ve baraj projelerinden RES’lere ve ona bağlı orman ve çevre talanına; balık çiftliklerinde kirletilen su kaynaklarına kadar onlarca çevre tehdidi ile karşı karşıya." şeklinde devam etti.