İşte Türkiye genelinde gözaltına alınan general ve amirallerin listesi

15 Temmuz Cuma akşamı yapılan darbe girişimi engellenirken, Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, aralarında generallerin de bulunduğu çok sayıda asker gözaltına. 112 general ve amiral de gözaltında tutuluyor.

Gözaltına alınan darbe girişimcilerinin bir bölümünün sorguları devam ederken bir bölümü adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan isimler

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta yakalanan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan ve Elazığ'da yakalanan 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü çıkarıldığı mahkemece, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki, "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklandı.

Gözaltına alınan 112 generalin isimleri

- 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti

- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk

- 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk

- Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim

- İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık

- Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan

- 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan

- Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman

- Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer

- Sivas Garnizon Komutanı ve 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır

- Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper

- Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya

- Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz

- Balıkesir Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek

- Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu

- Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Suat Murat Semiz

- 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Dursun Pak

- 1. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal

- 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal

- Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen

- 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan

- Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan

- 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat

- 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van

- 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı

- Anfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız

- Deniz Hava Us Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma

- Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol

- 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar

- Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz

- 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak

- 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan

- Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan

- Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken

- Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal

- Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan

- Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar

- Ardahan 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın

- Ağrı 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ozan

- Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Şenol Alkış

- 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun

- 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık

- 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili

- 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü

- Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cihat Erdoğan

- Kayseri Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın

- 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız

- 58. Topçu Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün

- Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş

- Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır

- Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek

- Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez

- 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker

- Genelkurmay Başkanlığı Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alpaslan Çetin

- Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erkan Caha

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Komuta Kontrol Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Adem Boduroğlu

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Ali Murat Dede

- Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar

- Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu

- Genelkurmay Başkanlığı Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Uğur Şahin

- Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman

- Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai

- Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu

- Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural

- Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter

- İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Osman Nadir Saylan

- Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka

- Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş

- Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez

- NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil

- Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser

- Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün

- Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur

- 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar

- Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin

- Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal

- Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın

- Merzifon 5. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey

- Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş

- Polatlı Topçu Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü

- Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu

- 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk

- Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü

- Erdek Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat

- Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen

- Tümgeneral Fethi Alpay

- Tümgeneral Mehmet Özlü

- Tümgeneral Haluk Şahar

- Tümgeneral Serdar Gülbaş

- Tümgeneral Şaban Umut

- Tuğgeneral İrfan Can

- Tuğgeneral Erdal Akyıldız

- Tuğgeneral İmdat Bahri Biber

- Tuğgeneral Ahmet Biçer

-Tuğgeneral Özkan Aydoğdu

- Tuğgeneral Eyyüp Gürler

- Tuğamiral Ömer Mesut Ak

- Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek

- Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya

- Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Orhan Gündüz.