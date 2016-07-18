Darbe girişimiyle suçlanan 2. Ordu Komutanı Adem Huduti tutuklandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak dün akşam İstanbul Adliyesi'ne çıkartılan Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tümgeneral Haluk Şahar, Tümgeneral Serdar Gülbaş, Tümgeneral Şaban Umut, Tuğgeneral İrfan Can, Tuğgeneral Erdal Akyıldız, Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Tuğgeneral Ahmet Biçer, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğamiral Ömer Mesut Ak, sorgularının ardından gönderildikleri 10. Sulh Ceza Mahkemesince bu sabah tutuklanmıştı.

63 general için işlemler sürüyor

Darbe girişimiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı general ve amiraller adliyeye sevk edildi.​

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Karacabey gözaltında



Amasya'da darbe girişimi soruşturması kapsamında Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey polis tarafından gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gurubun darbe girişi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Amasya'nın Merzifon İlçesi'ndeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey'in polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Makam odasında polis tarafından arama yapılan Tuğgeneral Karacabey, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adem Huduti kimdir?

Adem Huduti, 1952 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 1973 yılında asteğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Ardından 1974'de Piyade Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1987 yılına kadar çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptıktan sonra aynı yıl içerisinde mezun olarak kurmay subay oldu.

Sırasıyla 3. Mekanize Piyade Tümeninde Lojistik Şube Müdürlüğü, 9. Kolordu'da Plan ve Harekât Subaylığı, 202. Mekanize Piyade Alayı ve 7. Mekanize Piyade Tugayı'nda Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri (LSE) Komutanlığı Harekât Dairede Karargâh Subaylığı ile Plan ve Program Şube Müdürlüğü, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (Afsouth, Napoli, İtalya) Harekât Başkanlığı'nda Şube Müdürlüğü ve Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu Komutanlığı'nda Kırmay Subay görevlerini yürüttü.

1999 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tuğgeneral rütbesiyle sırasıyla 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ardından 2004 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı, Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Lojistik Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Daha sonra 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Okullar Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevlerini yürüttü.



2014 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığı'na atanan Adem Huduti, 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşamında gerçekleştirilen darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.