İşte Time’a göre 2016’nın en iyi filmleri

Time dergisi 2016 yılının en iyi filmlerini belirledi. İçlerinde Altın Küre’ye aday olan ve Oscar için de adaylık alması beklenen filmler var.

İşte Time göre 2016 yılının en iyileri:

1. Moonlight (Ay Işığı)

En iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi film müziği dallarında Altın Küre adayı olan, bağımsız sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Gotham Ödülleri töreninde en iyi film seçilen Moonlight, Time tarafından da 2016’nın en iyi filmi olarak belirlendi. İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında zamansız bir film olan Moonlight, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor.

2. Paterson

Adam Driver’ın canlandırdığı Paterson, otobüs şoförü olarak sokaklarda dolaşan ve etkileyici şiirler yazan biridir. Sevgilisi Laura ile sıradan ama huzurlu bir hayat sürdürür. Laura ise evle sınırlandırdığı hayatına renk katmak için her gün farklı uğraşlar arayan, hafif çılgın bir kadındır. Paterson ve Laura farklı karakterlerine rağmen birlikte bir hayat sürdürmeyi başarırlar.

3. Loving

Michael Shannon, Joel Edgerton, Marton Csokas ve Ruth Negga gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, ırklararası evlilik yapmış bir çifti konu ediniyor. Loving çifti 1958 yılında evlendikleri için Virginia hapishanesinde mahkum edilir. Çünkü o yıllarda ırklararası evlilik yasal değildir.

4. Elle (O Kadın)

Başroldeki Isabelle Huppert, evinde tecavüze uğrayan üst sınıf Parisli bir kadını canlandırıyor. Filmde Michele adlı karakterin amacı bu, kimliğini bilmediği adamı bulmaktır. Arayışı, zamanla hem kurban hem de saldırgan için her an kontrolden çıkabilecek bir kedi-fare oyununa dönüşür. Time, film için, “Yılın en cesur, en zorlu filmlerinden biri ve eğer beklentiniz varsa en komiklerinden biri” yorumunu yaptı.

5. Silence

Martin Scorsese’nin yönettiği film, 17. yüzyılda yaşayan iki rahibin karşılaştıkları şiddet, baskı ve Japonya'ya yaptıkları seyahatlerini konu alıyor. Shusaku Endo’nun romanından sinemaya uyarlanan film hakkında Time’da, “İmanın doğası ve Tanrı'nın anlamı hakkında etkileyici bir film” yorumu yapıldı.

6. Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

En iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryo dallarında Altın Küre adayı olan film, tanıdık hissi veren karakterleriyle seyirciyi içine çekiyor. Filmde Lee Chandler, sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak, tek göz bir evde yalnız başına yaşayan bir adamdır. Doğup büyüdüğü ama uzun zamandır uğramadığı kentten bir gün acil bir telefon alır. Kalp hastası ağabeyi hastaneye kaldırılmıştır ve durum ciddidir. Lee kafasında endişeler ve soru işaretleriyle yola koyulur ama hastanede onu bekleyen haber hiç de iç açıcı değildir.

7. Tower

1966 yılında, Teksas Üniversitesi'nde 16 kişinin saat kulesinde oturan silahlı bir kişi tarafından öldürülmesini konu alan belgesel; arşiv görüntüleri, görgü tanıklığı ile animasyonlara yer veriyor.

8. La La Land (Aşıklar Şehri)

Müzikal dalında en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu dallarında Altın Küre adayı olan film, New York Film Eleştirmenleri Birliği’nden en iyi film ödülünü aldı. ‘Whiplash’ filmiyle tanınan yönetmen Damien Chazelle’in, başrollerinde Ryan Gosling ve Emma Stone’un yer aldığı müzikali, hayatlarında yön bulmaya çalışan Sebastian ve Mia’nın aşkını konu ediniyor.

9. Everybody Wants Some!!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Richard Linklater’ın üstlendiği film, üniversiteli beyzbol oyuncusu bir grubun hikayesini anlatıyor. Gençlik arzularını ortaya koyan neşeli bir komedi filmi.

10. The Shallows (Karanlık Sular)

Karayip Korsanları ile yıldızı parlayan Oscar Jaenada ve Gossip Girl'ün yıldızı Blake Lively'nin başrollerini paylaştığı film, Nancy’nin tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alıyor. Film için Time, Jean-Luc Godard'ın sözlerini kullandı: Bir film için ihtiyacınız olan tek şey bir kız ve bir köpekbalığı.