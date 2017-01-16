T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İşte Tim Burton’ın 'Dumbo'sundan ilk isimler

Disney’in meşhur filmi 'Dumbo'nun canlı çekim uyarlamasının Tim Burton tarafından yapılacağı açıklanmıştı

16 Ocak 2017 15:39

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Disney’in meşhur filmi 'Dumbo' nun canlı çekim uyarlamasının Tim Burton tarafından yapılacağı haberi, gerek orijinal filmin gerek yönetmenin hayranları tarafından şüpheyle karşılanmıştı.

Pek çok kişi için, filmin başarısı Disney’in kadrosuna katabileceği oyunculara bağlı. Yeni paylaşılan bilgilere göre ise, iki oldukça önemli oyuncu, filmdeki ana karakterler için değerlendiriliyor.

Kültürservisi'nin Independent'tan referans verdiği habere göre, halihazırda pazarlık halinde olan oyunculardan biri Will Smith. Oyuncunun başrolünde yer aldığı 1995 tarihli 'Çılgın İkili' filminin devam filmi 'Bad Boys for Life'ın “Dumbo” ile aynı tarihlere denk geliyor olması nedeniyle, Smith şayet teklifi kabul ederse 'Bad Boys for Life'ın tarihleri öne atılabilir.

İkinci isim ise Tom Hanks. Variety’de yer alan habere göre, Disnet Hanks’i filmin kötü karakteri için düşünüyor. Habere göre Hanks 'Dumbo' ile 2. Dünya Savaşı draması 'The Grey Hound' arasında bir seçim yapacak.

Dalga geçilen bebek bir sirk fili ile beraber çalıştığı farenin öyküsünü anlatan 'Dumbo', canlı çekimler ile animasyonun birleşimi olacak. Disney tarafından canlı çekimle uyarlanacak filmler arasında 'Sindirella', “Güzel ve Çirkin” ve “Orman Kitabı” var.

İşte 'Dumbo'dan orijinal görüntüler:

ETİKETLER

DisneyTim BurtonWill SmithDumbo filmiSindirellaGüzel ve ÇirkinTom Hankskadro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24