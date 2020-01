İşte Tim Burton’ın 'Dumbo'sundan ilk isimler

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Disney’in meşhur filmi 'Dumbo' nun canlı çekim uyarlamasının Tim Burton tarafından yapılacağı haberi, gerek orijinal filmin gerek yönetmenin hayranları tarafından şüpheyle karşılanmıştı.

Pek çok kişi için, filmin başarısı Disney’in kadrosuna katabileceği oyunculara bağlı. Yeni paylaşılan bilgilere göre ise, iki oldukça önemli oyuncu, filmdeki ana karakterler için değerlendiriliyor.

Kültürservisi'nin Independent'tan referans verdiği habere göre, halihazırda pazarlık halinde olan oyunculardan biri Will Smith. Oyuncunun başrolünde yer aldığı 1995 tarihli 'Çılgın İkili' filminin devam filmi 'Bad Boys for Life'ın “Dumbo” ile aynı tarihlere denk geliyor olması nedeniyle, Smith şayet teklifi kabul ederse 'Bad Boys for Life'ın tarihleri öne atılabilir.

İkinci isim ise Tom Hanks. Variety’de yer alan habere göre, Disnet Hanks’i filmin kötü karakteri için düşünüyor. Habere göre Hanks 'Dumbo' ile 2. Dünya Savaşı draması 'The Grey Hound' arasında bir seçim yapacak.

Dalga geçilen bebek bir sirk fili ile beraber çalıştığı farenin öyküsünü anlatan 'Dumbo', canlı çekimler ile animasyonun birleşimi olacak. Disney tarafından canlı çekimle uyarlanacak filmler arasında 'Sindirella', “Güzel ve Çirkin” ve “Orman Kitabı” var.

İşte 'Dumbo'dan orijinal görüntüler: