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İşte Tarkan'ın kayınvalidesi ve kayınpederi

Tarkan ile Pınar Dilek geçen Cuma evlenmişti

05 Mayıs 2016 11:47

Megastar Tarkan, 29 Nisan 2016 Cuma günü 5 yıldır birlikte olduğu Pınar Dilek ile evlendi. Tarkan'ın Tarabya'daki villasında düzenlenen nikah töreninde çiftin aileleri yer aldı. 

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz cuma günü sürpriz bir karar ile dünya evine giren süper star Tarkan,  "Ülke gündemi çok üzücü, bugünlerde sessizce nikah yaptık." demişti. 

Aile arasındaki kıyılan nikah töreninde ise Tarkan'ın şahitliğini eniştesi Mahmut Menekşe yapar iken Pınar Dilek'in şahitliğini ise çocukluk arkadaşı yaptı. Sürpriz nikahla ilgili ilk kez konuşan Tarkan, 'Ülke gündemi üzücü. Bu gündemde sessizce nikah yaptık. Düğün 6 Mayıs'ta Köln'de olacak eşim de henüz hamile değil' açıklamasını yaptı.                                                      

 

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