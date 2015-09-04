T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte Suriyeli Aylan'ın hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Aylan, yola çıkmadan Akyarlar Ali Hoca Burnu plajına yakın bir yerde Suriyeli mültecilerin yanında plajda uyurken fotoğraflanmış

04 Eylül 2015 01:55

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan mültecilerin botlarının batması sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi Dalaman Havalimanı’na gönderildi. Batan bottan düşüp boğularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Kobanili Aylan Kurdi'nin seyahatten 6 saat önce Akyarlar sahilinde uyurken çekilen son fotoğrafı da ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sabaha karşı umuda yolculukta batan bottan düşüp boğularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Kobanili Aylan Kurdi'nin seyahatten 6 saat önce Akyarlar sahilinde uyurken çekilen son fotoğrafına DHA ulaştı.

Minik Aylan gece yarısı yola çıkmadan Akyarlar Ali Hoca Burnu plajına yakın yerde yaklaşık 40 kişilik grup ile bekleyen Suriyeli mültecilerin yanında plajda uyurken fotoğraflandı.

 

Cenazeler Adli Tıp’tan alındı

 

Umut yolculuğunda yaşamını yitiren 12 kişiden Suriye uyruklu 27 yaşındaki Zahim Kurdi, oğulları 2 yaşındaki Aylan Kurdi ve 3 yaşındaki Galip Kurdi ile Irak uyruklu 42 yaşındaki Emel Cerabi ve yakını 11 yaşında Tahara Cumhuriye’nin cenazeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracına konuldu.

Kobani’de toprağa verilecek cenazeler, uçakla İstanbul bağlantılı Şanlıurfa’ya götürülmek üzere Dalaman Havalimanı’na doğru yola çıktı.

Cenazeler saat 24.00’de THY uçağı ile İstanbul’a gönderilecek. Cenazeler İstanbul’dan yine THY uçağı ile sabah 06.30’da Şanlıurfa’ya gönderilecek.

 

ETİKETLER

aylansuriyeplajuykuson fotoğrafhaber

İlgili Haberler

Erdoğan ile Hollande telefonda mülteci krizini görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan'a Fransa olarak göçmenlerle ilgili Türkiye'ye daha fazla yardım edileceğini söyledi

Suriyeli mülteciler: Zaten yaşayan ölüleriz, kalırsak öleceğimiz kesin

Suriyeli Aylan'ın dünyayı ayağa kaldıran fotoğrafları mültecileri kararından vazgeçirmedi

Aylan'ın babası botta neler yaşadıklarını anlattı: Onlara korkmamalarını söyledim...

'Dalgaları görünce Türk kaçakçı atladı, tekneyi kullanmaya çalıştım ama devrildi'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24