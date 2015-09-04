İşte Suriyeli Aylan'ın hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan mültecilerin botlarının batması sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi Dalaman Havalimanı’na gönderildi. Batan bottan düşüp boğularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Kobanili Aylan Kurdi'nin seyahatten 6 saat önce Akyarlar sahilinde uyurken çekilen son fotoğrafı da ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sabaha karşı umuda yolculukta batan bottan düşüp boğularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Kobanili Aylan Kurdi'nin seyahatten 6 saat önce Akyarlar sahilinde uyurken çekilen son fotoğrafına DHA ulaştı.

Minik Aylan gece yarısı yola çıkmadan Akyarlar Ali Hoca Burnu plajına yakın yerde yaklaşık 40 kişilik grup ile bekleyen Suriyeli mültecilerin yanında plajda uyurken fotoğraflandı.

Cenazeler Adli Tıp’tan alındı

Umut yolculuğunda yaşamını yitiren 12 kişiden Suriye uyruklu 27 yaşındaki Zahim Kurdi, oğulları 2 yaşındaki Aylan Kurdi ve 3 yaşındaki Galip Kurdi ile Irak uyruklu 42 yaşındaki Emel Cerabi ve yakını 11 yaşında Tahara Cumhuriye’nin cenazeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracına konuldu.

Kobani’de toprağa verilecek cenazeler, uçakla İstanbul bağlantılı Şanlıurfa’ya götürülmek üzere Dalaman Havalimanı’na doğru yola çıktı.

Cenazeler saat 24.00’de THY uçağı ile İstanbul’a gönderilecek. Cenazeler İstanbul’dan yine THY uçağı ile sabah 06.30’da Şanlıurfa’ya gönderilecek.